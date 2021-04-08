Рим может потерять право проведения Евро-2020

Президент Национального олимпийского комитета Италии (CONI) Джованни Малаго сообщил, что Италии пока не удается предоставить УЕФА гарантии по обеспечению допуска болельщиков на матчи Евро-2020.

Италия обязана была предоставить ответ УЕФА до 7 апреля. Правительство страны заявило, что готово вернуть болельщиков на трибуны Олимпийского стадиона в Риме. При этом, научно-технический комитет (CTS) сообщил, что Италия не рассматривает возможность принятия болельщиков на матчи турнира.

«Нужно время, чтобы все спланировать, начиная с матчей Евро, который начнется примерно через 60 дней. Некоторые мероприятия могут проходить с болельщиками или без, но в данном случае есть диктат со стороны УЕФА, который требует присутствия на трибунах болельщиков. На сегодняшний день проблема в том, что мы можем гарантировать доступ общественности на стадион», — цитирует Малаго Football Italia.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург. В Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.