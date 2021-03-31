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УЕФА отменил ограничение на количество зрителей на матчах под эгидой организации

16:30
УЕФА отменил ограничение на посещение стадионов. Фото UEFA.
УЕФА отменил ограничение на посещение стадионов. Фото UEFA.
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Союз европейских футбольных ассоциаций отменил ограничения по допуску болельщиков на матчи, сообщает пресс-служба УЕФА 31 марта.

Ранее на турнирах под эгидой УЕФА действовало ограничение, согласно которому на каждую игру допускалось не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

УЕФА стремится обеспечить наличие правил, позволяющих увеличить заполняемость там, где это возможно. При этом до конца мая сохранится практика не пускать на игры болельщиков гостевой команды.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что существует договоренность о 50-процентной заполняемости трибун на матчах чемпионата Европы.

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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