УЕФА может увеличить количество игроков в заявке на Евро-2020

УЕФА, возможно, увеличит количество игроков в заявке сборных команд на Евро-2020, сообщает Daily Telegraph 31 марта.

Планировалось, что каждая команда сможет заявить 23 игроков. Из-за угрозы заражения коронавирусом сборным могут разрешить включить в заявку 25 футболистов.

Ранее за увеличение количества игроков в составе на турнир высказался главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. Также, по данным итальянского журналиста Танкреди Палмери, с такой просьбой обратилась в УЕФА Федерация футбола Польши.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.