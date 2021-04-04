Черчесов опроверг информацию о премиальных в сборной России за товарищеские матчи
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не получает премиальные за товарищеские матчи.
«Обсуждать это смысла нет. Всякие вбросы. У команды за товарищеские матчи нет премиальных», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
10 марта Telegram-канал Baza опубликовал премии тренерского штаба национальной команды России по футболу.
По данным источника, за победы в контрольных матчах премии тренерскому штабу и персоналу полагается 20 миллионов рублей, за ничейные результаты — около десяти миллионов. Часть суммы достается главному тренеру Станиславу Черчесову, остальное делится на представителей штаба.
Как утверждает Baza, до чемпионата мира-2018 суммы были практически вдвое ниже: 9 миллионов рублей за выигрыши и 4 миллиона — за ничьи. При Леониде Слуцком штаб за победы получал 5 миллионов рублей.
Как выяснил «СЭ», данные Baza не соответствуют действительности — размер премиальных за достижения в товарищеских встречах значительно ниже указанного каналом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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