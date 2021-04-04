Черчесов опроверг информацию о премиальных в сборной России за товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не получает премиальные за товарищеские матчи.

«Обсуждать это смысла нет. Всякие вбросы. У команды за товарищеские матчи нет премиальных», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

10 марта Telegram-канал Baza опубликовал премии тренерского штаба национальной команды России по футболу.

По данным источника, за победы в контрольных матчах премии тренерскому штабу и персоналу полагается 20 миллионов рублей, за ничейные результаты — около десяти миллионов. Часть суммы достается главному тренеру Станиславу Черчесову, остальное делится на представителей штаба.

Как утверждает Baza, до чемпионата мира-2018 суммы были практически вдвое ниже: 9 миллионов рублей за выигрыши и 4 миллиона — за ничьи. При Леониде Слуцком штаб за победы получал 5 миллионов рублей.

Как выяснил «СЭ», данные Baza не соответствуют действительности — размер премиальных за достижения в товарищеских встречах значительно ниже указанного каналом.