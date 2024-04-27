«Байер» ушел от поражения в матче со «Штутгартом» и продлил рекордную серию
«Байер» дома сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура бундеслиги — 2:2.
У хозяев голы забили Амин Адли и Роберт Андрих, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Крис Фурих и Дениз Ундав.
Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений до 46 матчей — 37 побед и 9 ничьих.
«Байер», досрочно обеспечивший чемпионство, после 31 матча набрал 81 очко. «Штутгарт» с 64 очками — на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
11
|Хайденхайм
|30
|8
|10
|12
|43-52
|34
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|30
|7
|10
|13
|53-60
|31
|
14
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
15
|Унион Б
|30
|8
|5
|17
|26-50
|29
|
16
|Майнц
|30
|5
|12
|13
|31-48
|27
|
17
|Кельн
|30
|4
|10
|16
|23-53
|22
|
18
|Дармштадт
|30
|3
|8
|19
|30-72
|17
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|21:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|3 : 2
|27.04
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|0 : 3
|27.04
|16:30
|
Бавария – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|27.04
|16:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|1 : 2
|27.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|4 : 1
|27.04
|19:30
|
Байер – Штутгарт
|2 : 2
|28.04
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.04
|18:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|28.04
|20:30
|
Дармштадт – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|22
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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