«Байер» ушел от поражения в матче со «Штутгартом» и продлил рекордную серию

«Байер» дома сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура бундеслиги — 2:2.

У хозяев голы забили Амин Адли и Роберт Андрих, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Крис Фурих и Дениз Ундав.

Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений до 46 матчей — 37 побед и 9 ничьих.

«Байер», досрочно обеспечивший чемпионство, после 31 матча набрал 81 очко. «Штутгарт» с 64 очками — на третьей строчке.