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Сегодня, 21:27

«Байер» ушел от поражения в матче со «Штутгартом» и продлил рекордную серию

Руслан Минаев
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«Байер» — «Штутгарт».
Фото Reuters

«Байер» дома сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура бундеслиги — 2:2.

У хозяев голы забили Амин Адли и Роберт Андрих, который сравнял счет в концовке встречи. У гостей отметились Крис Фурих и Дениз Ундав.

Команда Хаби Алонсо продлила серию без поражений до 46 матчей — 37 побед и 9 ничьих.

«Байер», досрочно обеспечивший чемпионство, после 31 матча набрал 81 очко. «Штутгарт» с 64 очками — на третьей строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
27 апр, 19:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:2
Штутгарт

ФК Байер
ФК Штутгарт
Бундеслига
9
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Неделя

«Лейпциг» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
11
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
14
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
15
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
16
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
18
 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 21:30
Бохум – Хоффенхайм
 3 : 2
27.04 16:30
Аугсбург – Вердер
 0 : 3
27.04 16:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 2 : 1
27.04 16:30
Фрайбург – Вольфсбург
 1 : 2
27.04 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 4 : 1
27.04 19:30
Байер – Штутгарт
 2 : 2
28.04 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.04 18:30
Майнц – Кельн
 - : -
28.04 20:30
Дармштадт – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 35
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 22 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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