Евро-2020: гид по главному футбольному турниру года

Главное, что известно о чемпионате Европы на данный момент

Когда состоится чемпионат Европы

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально турнир должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на нынешнее лето. При этом организаторы не стали менять даты проведения — с 11 июня по 11 июля, а также сохранили официальное название, которое фигурирует во всех документах и материалах о турнире, — Евро-2020.

Где пройдет чемпионат Европы по футболу

Евро-2020 пройдет в 12 городах по всей Европе.

Матчи турнира примут Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Лондон и Глазго (Великобритания), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия).

До этого финальный турнир Евро традиционно проходил в одной, иногда в двух странах, которые выступали в качестве соорганизаторов (Бельгия/Нидерланды в 2000 году, Австрия/Швейцария в 2008-м и Польша/Украина в 2012-м). Нынешний же формат был придуман экс-президентом УЕФА Мишелем Платини: в 2020 году организация отмечала свое 60-летие, и в честь этого юбилея Евро задумывался как фестиваль футбола по всей Европе.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2020. Фото AFP

Формат Евро-2020

В финальном турнире Евро-2020 примут участие 24 сборные, которые разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучших команды из тех, что станут третьими, выходят в 1/8 финала. Дальше все проходит по классической системе с выбыванием — 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал.

Состав участников Евро-2020

Группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E — Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Календарь Евро-2020

Матчи группового турнира пройдут с 11 по 23 июня.

Игры 1/8 финала — 26 — 29 июня.

Четвертьфиналы — 2 и 3 июля.

Полуфиналы — 6 и 7 июля.

Финал — 11 июля.

Скиллзи — маскот Евро-2020. Фото Reuters

Каков призовой фонд Евро-2020

Общий призовой фонд Евро-2020 составит 370 миллионов евро. Каждая из 24 сборных, что примут участие в турнире, гарантированно получит 9,25 миллиона евро. За каждую победу на групповом этапе полагается 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.

Далее каждая сборная, вышедшая в плей-офф, получит 2 миллиона евро. За выход в четвертьфинал — 3,25 миллиона евро. За выход в полуфинал — пять миллионов евро. Команда, проигравшая в финале, получит 7 миллионов. Чемпион — 10 миллионов.

Таким образом, победитель чемпионата Европы по футболу, если выиграет все матчи в группе, может заработать 34 миллиона евро.

Финал Евро-2020

Согласно календарю Евро-2020 матчи каждой из шести групп пройдут в двух городах. Команды группы А будут играть в Риме и Баку, группы В — в Санкт-Петербурге и Копенгагене, группы С — в Бухаресте и Амстердаме, группы D — в Лондоне и Глазго, группы Е — в Бильбао и Дублине, группы F — в Мюнхене и Будапеште. Таким образом, каждый город примет по три игры группового этапа.

Матчи 1/8 финала состоятся в Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине и Глазго.

Четвертьфиналы будут сыграны в Баку, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Уэмбли»: главный стадион Англии примет решающие матчи Евро-2020. Фото Reuters

Какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге будут сыграны три матча группы В.

12 июня. Бельгия — Россия

16 июня. Финляндия — Россия

21 июня. Финляндия — Бельгия.

Кроме того, на стадионе «Газпром Арена» 6 июля состоится один из четвертьфиналов. В нем сыграют победитель матчей 1/8 финала под номером 5 (2-я команда группы D vs 2-я команда группы Е) и номером 6 (победитель группы F vs 3-я команда из группы А, В или С)

Когда и где играет сборная России

Сборная России на групповом этапе два из трех матчей проведет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», а еще одну игру — в Копенгагене. Полностью расписание выглядит следующим образом.

12 июня. Санкт-Петербург. Бельгия — Россия

16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия

21 июня. Копенгаген. Россия — Дания

В случае если сборная России займет первое место в группе, то матч 1/8 финала она сыграет 27 июня в Бильбао. Соперник — 3-я команда из групп A/D/E или F.

Если сборная России займет второе место в группе, то матч 1/8 финала она сыграет 26 июня в Амстердаме. Соперник — команда, занявшая 2-е место в группе А.

Если сборная России займет 3-е место в группе и попадет в число четырех лучших команд, которые выходят в 1/8 финала, то на этой стадии сыграет либо 28 июня в Бухаресте с первой командой из группы F, либо 29 июня в Глазго с победителем группы Е.

Стадион в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Будут ли пускать зрителей на матчи Евро-2020

Это станет известно только в середине апреля, когда УЕФА проведет совещание с участием представителей всех городов-организаторов, и зависит от эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19. Скорее всего, для каждой страны будут свои правила и нормы.

По словам председателя российского оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, на матчах турнира в Санкт-Петербурге можно рассчитывать на то, что стадион будет заполнен как минимум на 50% от вместимости. Однако, повторимся, окончательное решение будет только в апреле.

Будут ли разрешены перемещения болельщиков между странами

Как и в случае с допуском зрителей на трибуны, решение будет принято УЕФА примерно в середине апреля. Сейчас россиянам закрыт въезд в страны ЕС, за исключением отдельных категорий граждан, а авиасообщение с Великобританией прервано как минимум до 16 апреля.

Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Где и как купить билеты на матчи Евро-2020

Все вопросы с продажей билетов на чемпионат Европы по футболу разрешатся не ранее середины апреля, после того как будет принято решение по допуску зрителей на трибуны. При этом в УЕФА отмечают, что все те билеты, что уже были куплены, остаются действительными.

Где смотреть матчи Евро-2020

В России правами на показ чемпионата Европы владеют Первый канал, ВГТРК и субхолдинг «Матч». Все игры турнира будут поделены между ними. Кроме того, каналы будут вести трансляции на своих интернет-ресурсах.