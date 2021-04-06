На матчах Евро-2020 в Бухаресте смогут присутствовать 13 тысяч зрителей

Матчи Евро-2020 в Бухаресте (Румыния) пройдут со зрителями, сообщает Digi24 6 апреля. Такое решение приняло министерство спорта Румынии.

По словам министра спорта страны Эдуарда Новака, на каждый матч будут допущены 13 тысяч зрителей. Это 25 процентов от вместимости Национального стадиона в Бухаресте. Новак добавил, что каждый зритель должен будет подтвердить, что он не заражен коронавирусом или был вакцинирован. Также существует вариант, что тест будут делать непосредственно перед началом матча.

Бухарест примет матчи группы С Австрия — Македония, Украина — Македония и Украина — Австрия, а также один матч 1/8 финала. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.