Англия может принять матчи Евро-2020 вместо Дублина
Дублин рискует потерять право проведения матчей Евро-2020, сообщает в своем Twitter журналист CNN Танкреди Палмери.
BREAKING NEWS:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 7, 2021
Ireland FA notifies UEFA they won't be able to guarantee crowd at Euro2021.
Therefore UEFA will very likely remove Dublin from hosting cities and reallocate its games in England
Сообщается, что Футбольная ассоциация Ирландии проинформировала УЕФА о том, что не может гарантировать допуск болельщиков на матчи в Дублине. Ранее в УЕФА заявили, что каждый город сможет принять матчи только в том случае, если игры пройдут со зрителями.
В связи с этим Дублин, вероятно, потеряет право провести матчи турнира. Палмери указывает, что, вероятнее всего, эти игры будут перенесены в Англию.
Дублин должен принять три матча группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также один из матчей 1/8 финала. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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