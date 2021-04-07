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Англия может принять матчи Евро-2020 вместо Дублина

19:16
Стадион в Дублине. Фото Википедия.
Стадион в Дублине. Фото Википедия.

Дублин рискует потерять право проведения матчей Евро-2020, сообщает в своем Twitter журналист CNN Танкреди Палмери.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Ирландии проинформировала УЕФА о том, что не может гарантировать допуск болельщиков на матчи в Дублине. Ранее в УЕФА заявили, что каждый город сможет принять матчи только в том случае, если игры пройдут со зрителями.

В связи с этим Дублин, вероятно, потеряет право провести матчи турнира. Палмери указывает, что, вероятнее всего, эти игры будут перенесены в Англию.

Дублин должен принять три матча группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также один из матчей 1/8 финала. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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