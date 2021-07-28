Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде

Семь главных событий среды на Играх в Токио в публикациях «СЭ»

Олимпийская среда на Играх-2020 оказалась для сборной России очень странным днем. Вроде немало медалей и третье место по их общему количеству, но ни одного золота за целый день. Подобного не случалось уже трое суток. Так что на первое место по резонансу вышли не спортивные успехи, а скандал вокруг теннисиста Даниила Медведева. Второй номер мирового рейтинга обиделся на вопрос чилийского журналиста о русском допинге. «СЭ» по традиции выбрал семь главных события дня и собрал ссылки на наши публикации на главные тему.

Медальный зачет. Фото «СЭ»

Полная версия командного зачета здесь.

1. Обида Медведева

Лучший теннисист России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, но оказался не готов к вопросу о «русских обманщиках». Поднявший допинговую тему журналист из Чили уверяет, что не хотел оскорбить вторую ракетку мира, но скандал получился громким.

Карен Хачанов назвал эту тему «политическим бредом».

Но есть и другая точка зрения относительно реакции Даниила.

2. Гениальный дебют в баскетболе 3х3

В новой дисциплине сразу две наши команды — мужская и женская — вышли в финал. Но обе не сумели добраться до золота. Тем не менее дебют вышел очень впечатляющим, особенно с учетом победы мужчин над фаворитами сербами в полуфинале.

О том, станет ли эта дисциплина для россиян золотой на постоянной основе, «СЭ» рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

3. Упущенный шанс Нагорного

Чемпион мира в личном многоборье россиянин Никита Нагорный был фаворитом в борьбе за золото на Олимпиаде, но пропустил вперед японца и китайца. Как итог — вторая награда Никиты в Токио. Но на этот раз только бронзовая.

Сам российский гимнаст заявил, что у него нет претензий к судьям, а в упущенном шансе на более высокую награду он виноват сам.

Помимо прочего, Нагорный пожелал выздоровления Симоне Байлз, которая снялась с личного многоборья из-за ментальных проблем.

4. Серебряная гордость нации

Четверка российских пловцов стала второй в самой престижной мужской эстафете 4х200 метров. Наше плавание после неудачного старта постепенно набирает обороты.

В четверг вообще может быть самое успешное для сборной ROC утро в этом виде спорта на Играх-2020.

5. Пробуждение дзюдо

В виде спорта, на который мы возлагали очень большие надежды, наконец случилась первая российская медаль. Мадина Таймазова проиграла суперсхватку в полуфинале, но затем сумела зацепиться за бронзу.

По мнению тренера спортсменки, нашу девушку нагло засудили.

6. Волейболисты громят грозных бразильцев

Мужская сборная России по волейболу одержала на Олимпиаде третью победу в трех матчах. На сей раз жертвой команды Туомаса Саммелвуо оказались очень сильные бразильцы.

А еще в Токио завершился мужской групповой турнир в футболе.

7. Фиаско в прыжках в воду

Шансы российского дуэта Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера на медаль в синхронных прыжках с трамплина оказались разбиты из-за нелепой шестой попытки. Для нашей сборной эта главная досада дня.

Олимпиада-2020: все медали 28 июля

Плавание. Женщины. 200 м в/с

1. Ариана Титмус (Австралия)

2. Шивен Хоги (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй

1. Кристоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

Плавание. Женщины. 200 м комплекс

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кэйт Дугласс (США)

Плавание. Женщины. 1500 м в/с

1. Кэйти Ледеки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Келер (Германия)

Плавание. Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с

1. Великобритания

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк)

3. Австралия

Гребля академическая. Мужчины. Четверка парная

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Австралия

Гребля академическая. Женщины. Четверка парная

1. Китай

2. Польша

3. Австралия

Гребля академическая. Женщины. Двойка парная

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Гребля академическая. Мужчины. Двойка парная

1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Гребля академическая. Женщины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Гребля академическая. Мужчины. Четверка распашная

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай)

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США)

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия)

Велоспорт. Шоссе. Женщины. Гонка с раздельным стартом

1. Аннемик ван Влойтен (Нидерланды)

2. Марлен Ройссер (Швейцария)

3. Анна ван дер Брегген (Нидерланды)

Велоспорт. Шоссе. Мужчины. Гонка с раздельным стартом

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмулен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Фехтование. Мужчины. Сабля, командное первенство

1. Корея

2. Италия

3. Венгрия

Конный спорт. Выездка, личное первенство

1. Йессика фон Бредоу-Верндль (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания)

Дзюдо. Женщины. Категория до 70 кг

1. Чизуру Араи (Япония)

2. Михаэла Поллерес (Австрия)

3. Мадина Таймазова (Россия)

Дзюдо. Мужчины. Категория до 90 кг

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Тяжелая атлетика. Мужчины. Категория до 73 кг

1. Ши Чжиен (Китай)

2. Хулио Майора Перния (Венесуэла)

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия)

Баскетбол 3x3. Женщины

1. США

2. Россия

3. Китай

Баскетбол 3x3. Мужчины

1. Латвия

2. Россия

3. Сербия

Гимнастика спортивная. Мужчины. Многоборье

1. Даики Хасимото (Япония)

2. Сяо Жуотен (Китай)

3. Никита Нагорный (Россия)

Регби-7. Мужчины

1. Фиджи

2. Новая Зеландия

3. Аргентина