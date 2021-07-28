«Это политический бред». Хачанов поддержал Медведева в разборках вокруг российского флага

Российские теннисисты — о статусе сборной России.

Олимпиада-2020

Одиночный разряд. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2

Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:1, 2:6, 6:1

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Кристина Младенович/Николя Маю (Франция) — 6:4, 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:6, 6:3, 3:6

Также сегодня состоится матч Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев — Дария Юрак/Иван Додиг (Хорватия).

Сегодня прямо печет на олимпийском теннисе. Не только потому, что в Токио +32, но и из-за событий на корте и вокруг. Большинство россиян двигаются по сетке успешно. Даниил Медведев и Карен Хачанов почти синхронно вышли в четвертьфинал, удачно стартовали в миксте и Елена Веснина с Асланом Карацевым, обыграв первых «сеяных». Причем за несколько часов до этого Елена вместе с Вероникой Кудерметовой в паре вынесла украинских сестер Киченок.

Не сдюжила только Анастасия Павлюченкова, но и она после «баранки» в первом сете втащила игру с Белиндой Бенчич в решающую партию и билась как могла. Немного боязно за ее здоровье. Ей еще сегодня играть микст с Андреем Рублевым.

Острая дискуссия в микст-зоне

Но сегодня российские теннисисты круто себя вели и после матчей, при общении с прессой. На днях встретил в коридоре между фехтовальным и тхэквондистским центром духовника сборной России Андрея Алексеева. Священник сказал: «Олимпиада важна тем, что мы видим наших людей во всех проявлениях, видим наш народ и национальную культуру. И русская традиция глубокая, мы подчас поражаемся благородству и положительным качествам, которые показывают наши спортсмены в сложные моменты».

Сегодня они их точно показали. Перед Олимпиадой в СМИ обсуждали некие рекомендации ОКР спортсменам о том, как реагировать на острые вопросы. Остались они в итоге этакими ненавязчивыми советами во благо. Но российские теннисисты сегодня, кажется, прекрасно ответили, не задумавшись о рекомендациях. Сначала Медведев жестко отреагировал на вопрос о «русских обманщиках»:

— Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. (Тут Даниил указал пальцем и обратился к сотрудникам ITF.) Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы. Наверное, вам стоит озаботиться, чтобы его не было на Олимпиаде.

Провокации уже были

А затем в зону для интервью вышел Карен Хачанов и рассказал о своем отношении к нейтральному статусу сборной ОКР. На территории олимпийских объектов нельзя демонстрировать российские флаги кому бы то ни было, даже журналистам. После моей попытки через полчаса подошли работники арены и сказали, что надо убрать флаг — «но не из-за того, что вы русский, а потому что журналистам запрещена любая национальная символика».

— Даниила Медведева журналист довел вопросом про российский флаг и обман. Вас такими вопросами не доставали?

— Меня спрашивали вчера, как я отношусь к тому, что мы не можем выступать под нашим флагом. Что я могу сказать? Это политический бред, который не нам решать. Мы не виновны в этом конфликте. Очень сожалею, что не можем полностью представлять нашу страну. Понятно, что все знают, за кого мы выступаем. Но то, что мы даже не можем название нашей страны произносить — я вот боюсь даже его сейчас сказать, — это странно.

— Провокации тоже были?

— Были, меня спрашивали иностранцы. Я ответил, что думаю. Четко ставлю свою позицию.

— Каково выступать в таких условиях? У организаторов не просили ставить игры на более позднее время?

— Мы просили. Я не очень понимаю... Не хочу показаться привередливым и каким-то слабым — наоборот, считаю себя достаточно сильным физически, — но играть при такой жаре, чтобы умирать на корте... Другие виды проводятся в зале под кондиционером, кто-то играет на улице, но начинают раньше. Не вижу причин, по которым нельзя начинать игры в 16-17 часов. Тут хорошее освещение, да, вечером будет так же душно и жарко, но не будет этого солнца. Разницу в 10 градусов чувствуешь спокойно. Почему так не делают, я не знаю.