«Зенит» наказан за пижонство. «Краснодар» близко — и у него легче календарь

Леонид Волотко — о чемпионской гонке, которая отказывается умирать.

Всего за тайм перевернув важнейший матч с «Краснодаром» (а до этого и со «Спартаком»), «Зенит» в который раз доказал: по уровню исполнителей, глубине скамейки и потенциалу у него нет конкурентов в РПЛ.

Спорить бессмысленно. Но есть нюанс: этот тезис работает, только когда команда Семака не бросает играть в футбол.

И именно это она и сделала, оторвавшись от главного конкурента на четыре, а по факту на все пять очков: в случае равенства «Зенит» будет выше по дополнительным показателям.

С «Балтикой» и «Оренбургом» лидер включался на тайм: нехотя забивал к перерыву, а во втором решал, что можно не выходить на поле. Соперники прощали, хотя шансы были. И, кажется, это лишь повышало уровень неприкосновенности. Точнее, его ощущение. Когда защищаешь титул на протяжении пяти сезонов, а в шестом он почти в руках при минимальных усилиях, кажется, что выкладываться не обязательно.

Такое ощущение, что в это поверил даже Семак. «Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем — никаких проблем не вижу», — говорил он перед матчем с «Рубином». То есть от тренера игроки получили четкий посыл: все в порядке, продолжаем в том же духе. Все увидели, к чему это привело.

У казанцев турнирной мотивации еще меньше: вылет не грозит, еврокубков нет, в медали не запрыгнуть. Но они выложились, стелились в стыках и вонзили два трудовых гола.

А чем занимался «Зенит»?

Кассьерра — снова без гола и моментов. Вендел и Барриос лениво ходили вдоль центральной линии и пасовали с фланга на фланг. Клаудиньо включался только на потасовки. У Мостового с Мантуаном ничего не получалось, да и оба явно не те, кто в одиночку сделает разницу. А уровень концентрации в обороне позволил Даку и Мартыновичу спокойно забить из штрафной.

«Краснодар» к этому моменту вел 2:0, пропустил, снова увеличил отрыв и все равно нарвался на нервную концовку. Уровень сыгранности и класса игроков там не позволяет побеждать с запасом — приходится компенсировать самоотдачей и эмоциями, которые в «Зените» просто испарились. В Питере настолько привыкли побеждать в экорежиме, что теперь даже при 0:1 моменты возникают у ворот Кержакова, а не на чужой половине.

Прямо сейчас меньше всего хочется в очередной раз возрождать (или хоронить) чемпионскую гонку. Но важно зафиксировать два момента.

Во-первых, «Краснодар» приблизился вплотную, и следующая неудача Питера может стоить ему лидерства.

Во-вторых, у «Зенита» сложнее календарь: в ближайшие полторы недели — выезд к «Динамо», кубковая рубка с ЦСКА. И Воронеж, который сражается за выживание. После — еще два матча с ЦСКА (в РПЛ и ответный в Кубке), полет в Грозный (там всегда тяжело, а сейчас «Ахмат» предельно заряжен) и, наконец, домашний «Ростов».

У «Краснодара» нет Кубка, а в РПЛ остались выезды к «Крыльям», которые уже решили задачу, «Спартаку» и «Сочи». А дома — игры с «Ахматом» и «Динамо».

За месяц до финиша в «Зените» посчитали, что добраться до золота можно даже не трусцой, а прогулочным шагом. Теперь придется срываться с места и бежать до финиша на максимальном пульсе.

Наказание за пижонство случилось в тот момент, когда в это уже никто не верил.

Концовка сезона будет что надо!