«Зенит» наказан за пижонство. «Краснодар» близко — и у него легче календарь
Всего за тайм перевернув важнейший матч с «Краснодаром» (а до этого и со «Спартаком»), «Зенит» в который раз доказал: по уровню исполнителей, глубине скамейки и потенциалу у него нет конкурентов в РПЛ.
Спорить бессмысленно. Но есть нюанс: этот тезис работает, только когда команда Семака не бросает играть в футбол.
И именно это она и сделала, оторвавшись от главного конкурента на четыре, а по факту на все пять очков: в случае равенства «Зенит» будет выше по дополнительным показателям.
С «Балтикой» и «Оренбургом» лидер включался на тайм: нехотя забивал к перерыву, а во втором решал, что можно не выходить на поле. Соперники прощали, хотя шансы были. И, кажется, это лишь повышало уровень неприкосновенности. Точнее, его ощущение. Когда защищаешь титул на протяжении пяти сезонов, а в шестом он почти в руках при минимальных усилиях, кажется, что выкладываться не обязательно.
Такое ощущение, что в это поверил даже Семак. «Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем — никаких проблем не вижу», — говорил он перед матчем с «Рубином». То есть от тренера игроки получили четкий посыл: все в порядке, продолжаем в том же духе. Все увидели, к чему это привело.
У казанцев турнирной мотивации еще меньше: вылет не грозит, еврокубков нет, в медали не запрыгнуть. Но они выложились, стелились в стыках и вонзили два трудовых гола.
А чем занимался «Зенит»?
Кассьерра — снова без гола и моментов. Вендел и Барриос лениво ходили вдоль центральной линии и пасовали с фланга на фланг. Клаудиньо включался только на потасовки. У Мостового с Мантуаном ничего не получалось, да и оба явно не те, кто в одиночку сделает разницу. А уровень концентрации в обороне позволил Даку и Мартыновичу спокойно забить из штрафной.
«Краснодар» к этому моменту вел 2:0, пропустил, снова увеличил отрыв и все равно нарвался на нервную концовку. Уровень сыгранности и класса игроков там не позволяет побеждать с запасом — приходится компенсировать самоотдачей и эмоциями, которые в «Зените» просто испарились. В Питере настолько привыкли побеждать в экорежиме, что теперь даже при 0:1 моменты возникают у ворот Кержакова, а не на чужой половине.
Прямо сейчас меньше всего хочется в очередной раз возрождать (или хоронить) чемпионскую гонку. Но важно зафиксировать два момента.
Во-первых, «Краснодар» приблизился вплотную, и следующая неудача Питера может стоить ему лидерства.
Во-вторых, у «Зенита» сложнее календарь: в ближайшие полторы недели — выезд к «Динамо», кубковая рубка с ЦСКА. И Воронеж, который сражается за выживание. После — еще два матча с ЦСКА (в РПЛ и ответный в Кубке), полет в Грозный (там всегда тяжело, а сейчас «Ахмат» предельно заряжен) и, наконец, домашний «Ростов».
У «Краснодара» нет Кубка, а в РПЛ остались выезды к «Крыльям», которые уже решили задачу, «Спартаку» и «Сочи». А дома — игры с «Ахматом» и «Динамо».
За месяц до финиша в «Зените» посчитали, что добраться до золота можно даже не трусцой, а прогулочным шагом. Теперь придется срываться с места и бежать до финиша на максимальном пульсе.
Наказание за пижонство случилось в тот момент, когда в это уже никто не верил.
Концовка сезона будет что надо!
|Зенит
|Краснодар
|28.04 Динамо (г)
|29.04 Крылья Советов (г)
|06.05 Факел (г)
|04.05 Ахмат (д)
|11.05 ЦСКА (д)
|11.05 Спартак (г)
|19.05 Ахмат (г)
|18.05 Сочи (г)
|25.05 Ростов (д)
|25.05 Динамо (д)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3