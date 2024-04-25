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«Зенит» наказан за пижонство. «Краснодар» близко — и у него легче календарь

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Дмитрий Кабутов и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Леонид Волотко — о чемпионской гонке, которая отказывается умирать.

Всего за тайм перевернув важнейший матч с «Краснодаром» (а до этого и со «Спартаком»), «Зенит» в который раз доказал: по уровню исполнителей, глубине скамейки и потенциалу у него нет конкурентов в РПЛ.

Спорить бессмысленно. Но есть нюанс: этот тезис работает, только когда команда Семака не бросает играть в футбол.

И именно это она и сделала, оторвавшись от главного конкурента на четыре, а по факту на все пять очков: в случае равенства «Зенит» будет выше по дополнительным показателям.

С «Балтикой» и «Оренбургом» лидер включался на тайм: нехотя забивал к перерыву, а во втором решал, что можно не выходить на поле. Соперники прощали, хотя шансы были. И, кажется, это лишь повышало уровень неприкосновенности. Точнее, его ощущение. Когда защищаешь титул на протяжении пяти сезонов, а в шестом он почти в руках при минимальных усилиях, кажется, что выкладываться не обязательно.

Такое ощущение, что в это поверил даже Семак. «Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем никаких проблем не вижу», — говорил он перед матчем с «Рубином». То есть от тренера игроки получили четкий посыл: все в порядке, продолжаем в том же духе. Все увидели, к чему это привело.

Валентин Вада (&laquo;Рубин&raquo;) и&nbsp;Андрей Мостовой (&laquo;Зенит&raquo;). Крах «Зенита»: «Рубин» сенсационно победил в Петербурге и оживил золотую гонку

У казанцев турнирной мотивации еще меньше: вылет не грозит, еврокубков нет, в медали не запрыгнуть. Но они выложились, стелились в стыках и вонзили два трудовых гола.

А чем занимался «Зенит»?

Кассьерра снова без гола и моментов. Вендел и Барриос лениво ходили вдоль центральной линии и пасовали с фланга на фланг. Клаудиньо включался только на потасовки. У Мостового с Мантуаном ничего не получалось, да и оба явно не те, кто в одиночку сделает разницу. А уровень концентрации в обороне позволил Даку и Мартыновичу спокойно забить из штрафной.

«Краснодар» к этому моменту вел 2:0, пропустил, снова увеличил отрыв и все равно нарвался на нервную концовку. Уровень сыгранности и класса игроков там не позволяет побеждать с запасом приходится компенсировать самоотдачей и эмоциями, которые в «Зените» просто испарились. В Питере настолько привыкли побеждать в экорежиме, что теперь даже при 0:1 моменты возникают у ворот Кержакова, а не на чужой половине.

Матвей Сафонов и&nbsp;Эдуард Сперцян радуются победе над &laquo;Балтикой&raquo;. Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку

Прямо сейчас меньше всего хочется в очередной раз возрождать (или хоронить) чемпионскую гонку. Но важно зафиксировать два момента.

Во-первых, «Краснодар» приблизился вплотную, и следующая неудача Питера может стоить ему лидерства.

Во-вторых, у «Зенита» сложнее календарь: в ближайшие полторы недели выезд к «Динамо», кубковая рубка с ЦСКА. И Воронеж, который сражается за выживание. После еще два матча с ЦСКА (в РПЛ и ответный в Кубке), полет в Грозный (там всегда тяжело, а сейчас «Ахмат» предельно заряжен) и, наконец, домашний «Ростов».

У «Краснодара» нет Кубка, а в РПЛ остались выезды к «Крыльям», которые уже решили задачу, «Спартаку» и «Сочи». А дома игры с «Ахматом» и «Динамо».

За месяц до финиша в «Зените» посчитали, что добраться до золота можно даже не трусцой, а прогулочным шагом. Теперь придется срываться с места и бежать до финиша на максимальном пульсе.

Наказание за пижонство случилось в тот момент, когда в это уже никто не верил.

Концовка сезона будет что надо!

Зенит Краснодар
28.04 Динамо (г) 29.04 Крылья Советов (г)
06.05 Факел (г) 04.05 Ахмат (д)
11.05 ЦСКА (д) 11.05 Спартак (г)
19.05 Ахмат (г) 18.05 Сочи (г)
25.05 Ростов (д) 25.05 Динамо (д)
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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