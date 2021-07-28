Почему Медведева злят вопросы о допинге? Он должен быть готов к провокациям

Какие претензии к чилийскому журналисту, если мы сами согласились с решением суда о санкциях в отношении России за допинговые злоупотребления? Мнение корреспондента «СЭ»

После теннисного матча в Токио, где россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Фабио Фоньини, неожиданно разгорелся скандал в микст-зоне. После обычных разговоров о состоянии Медведева чилийский корреспондент Себастьян Варела спросил Даниила, чувствует ли он себя жертвой нарушителей антидопинговых правил прошлых лет. Медведев сильно разозлился, отказался отвечать и пожелал никогда больше не видеть наглого журналиста. Как только об инциденте стало известно, на сторону нашего теннисиста встала вся российская спортивная общественность. Но, если откровенно, что такого недостойного совершил чилиец?

Общения со СМИ — обязанность спортсмена

Начнем с того, что точную формулировку вопроса южноамериканца не понял в общем-то никто. Или не услышал. Медведев вышел в микст сразу после тяжелого матча. Журналисты стоят на приличном расстоянии от спортсменов, в маске обязаны находиться как корреспондент, так и атлет. Поэтому Медведев переспросил Варелу, после чего услышал: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Возмущенный такой постановкой вопроса, Даниил заявил Себастьяну, что ему должно быть стыдно, и потребовал удалить его из микст-зоны.

Разумеется, у Медведева есть право не отвечать на вопросы журналиста либо вообще игнорировать общение с ним в микс-зоне. Но Медведев с Варелой в любом случае встретятся на пресс-конференции, ее посещать Даниил обязан. Это четко контролируется регламентом и международной федерацией (ITF). Можно вспомнить, как японка Наоми Осака после конфликта с прессой была вынуждена отказаться от выступления на «Ролан Гаррос». Дело в том, что ей категорически не хотелось слушать «токсичные вопросы» журналистов. Но на пресс-конференциях они были неизбежны, и Наоми просто решила на них не ходить. Тогда Осаке выписали штраф 15 тысяч долларов и пообещали дополнительные санкции. Проще было сняться с турнира.

Журналиста неправильно поняли?

Поведение японки, кстати, в России многие осуждали. «Каждый выполняет свою работу, общаться с прессой — это обязанность спортсменов, — говорил в интервью «СЭ» игрок сборной России Константин Кравчук. — Мы подписываем в начале сезона документы, где соглашаемся с этим». На стороне Медведева же теперь выступают как рядовые болельщики, так и другие спортсмены. «Я поддержу Медведева в этой реакции», — сказала Анастасия Павлюченкова. Скандал дошел даже до пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова. «Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», — сказал Песков РБК.

Но теперь послушаем версию произошедшего от Варелы. «Я его спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, Даниил просто не понял вопроса», — предположил Себастьян в интервью «СЭ». Затем в беседе с другим российским коллегой чилиец выразился еще точнее. Варела заявил, что хотел узнать у Медведева, чувствует ли наш теннисист себя жертвой нарушений антидопинговых правил предыдущего поколения российских спортсменов? То есть не было даже намека на то, что журналист обвиняет Медведева в употреблении запрещенных веществ. Не было и ничего оскорбительного в отношении нашей страны. Наоборот, Себастьян с сожалением воспринимает положение полунейтрального атлета, в котором вынужденно находятся Медведев со всей командой ОКР. Ведь эти санкции — последствия скандалов из прошлого десятилетия.

Любые вопросы о допинге в России логичны

Неужели Медведева и кого-то еще в принципе могут удивлять вопросы о допинге на Олимпиаде? Можно не соглашаться с решением CAS (хотя Россия не подавала апелляцию на приговор), но юридически обвинения подтверждены. А значит, совсем не надо быть русофобом, чтобы иметь право рассуждать о российском допинге. И новому поколению спортсменов еще долго придется доказывать, что они не имеют отношения к старым историям. Более того, накануне Олимпиады в России ожидали интереса иностранных СМИ к этой теме и даже советовали спортсменам не вестись на провокации и говорить, что лично они в допинговых скандалах никогда не участвовали, а санкции против России должны комментировать те, кто их вводил. Логичный и правильный ответ.

Медведев же не стал играть в дипломатию и сразу пошел на конфликт. В нынешней ситуации это странно. Даже если он воспринял слова чилийца как личное обвинение, то это не причина для занесения журналиста в черный список. Ведь Себастьян не касался личных тем и не оскорблял Даниила. Допинг — это часть современного спорта, и обсуждение этой темы не выходит за границы этики. И все ли представители российских СМИ готовы отказаться от неудобных вопросов про допинг, например, норвежским лыжникам или американской гимнастке Симоне Байлз? Наверняка Медведеву обидно, что он выступает в Токио не в сборной России, а в команде ROC и за любое упоминание родной страны ему грозят серьезные последствия. Только вот виноват ли в этой ситуации журналист из Чили?