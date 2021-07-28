«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде

Мадина Таймазова была достойна выхода в финал.

22-летняя Мадина Таймазова принесла России первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио — бронзу. Мадина прошла через сложнейшую сетку и едва не вышла в финал. Полуфинальная схватка с Тзицуру Араи длилась почти 17 минут и закончилась тем, что японка выиграла удушающим приемом. Однако по мнению главного тренера сборной России Дмитрия Морозова, Араи победила нечестно, поскольку незадолго до этого Таймазова исполнила прием, достойный оценки.

К журналистам он вышел перед Мадиной (интервью с ней читайте тут). На эмоциях.

— Какое у Мадины было состояние после полуфинала?

— Она была очень сильно расстроена, в первую очередь. Потому что она, так же как и мы все, была уверена, что выиграла эту схватку.

— Как вам удалось ее мотивировать на встречу за бронзу?

— Просто она чемпион, и она... Я не могу, — сказал Морозов. После этих слов он прослезился, прервал интервью и отошел в коридор. «Сейчас, чуть успокоюсь!» — крикнул он журналистам. Через 20 секунд вернулся.

— Ее не нужно мотивировать, просто нужно было чуть-чуть направить, — отметил Морозов.

— Вы сказали, что Мадина была уверена в своей победе. Вы имеете в виду момент с контратакой, когда она приземлила соперницу на голову?

— Почему? Было три момента! Сначала она ее сконтрила, там на плечо [японка упала] — и она ее контрила. Второй раз — когда ей делали болевой и она была зафиксирована. За это должно было быть наказание. И третий раз — когда она ее снова сконтрила.

— Такая продолжительность схватки — такое вообще часто встречается?

— Да, такое встречается, когда оба спортсмена с настоящим характером и никто никому не хочет уступать. Но те моменты, когда Мадина уходила из уже гарантированных вариантов в партере, — конечно, это было потрясающе.

***

Спустя полчаса мы снова поговорили с Морозовым — после того, как он посмотрел повторы спорных моментов схватки.

— Я посмотрел видео [схватки с Араи], — сказал он, возмущенный. — [Эцио] Гамба со мной абсолютно согласен. Все со мной согласны. Это же безобразие, ужас. Мадина должна была бороться в финале. Это какой-то судейский произвол. Потому что они пересматривали [этот момент], эти супервайзеры.

— Чего можно было бы добиться при помощи протеста?

— Ничего. В дзюдо при помощи протеста нельзя добиться пересмотра результатов соревнований. Я про протест не сказал ничего. А другие говорят, что надо подавать. Я не вижу в этом смысла. Наверное, что-нибудь напишем... Что там... Да ничего не надо.

— В чем точно заключается ошибка судей?

— Там стопроцентная оценка. Контрприем и падение японки через всю спину. Нет ни доли сомнения в том, что это оценка. А ее просто не дают. Я не знаю, за что тогда еще давать. Это то же самое, что японка задушила, а она [Таймазова] лежит и не может стать. То же самое! Только она [Таймазова] сделала это раньше.