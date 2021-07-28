Олимпиада
Токио-2020
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля

Антон Бабошин
Антон Бабошин
Корреспондент
Сегодня, 21:30
Инна Дериглазова. Фото Reuters
Инна Дериглазова. Фото Reuters
Анонс главных событий четверга, шестого медального дня Олимпийских игр в Токио.

Команда ОКР по итогам пяти дней сохраняет четвертое место в медальном зачете Игр и надеется укрепить свои позиции по итогам четверга. В этот день будет разыграно 17 комплектов наград — все внимание на олимпийский бассейн, гимнастический зал и арену для фехтования. Чего еще ждать болельщикам, расскажем в обзоре «СЭ».

Климент Колесников.Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания

Давай, Климент! Прибавляй, Антон!

Возможно, главным событием всего соревновательного дня Олимпийских игр станет мужской финал на королевской дистанции — стометровке вольным стилем. На протяжении вот уже более пяти лет безоговорочным фаворитом на ней является американец Калеб Дрессел. Но накануне в полуфинале его позиции сумел пошатнуть наш Климент Колесников — он побил рекорд Европы, показал лучшее время и поплывет по четвертой дорожке. Скрестим пальцы и не будем разжимать их до финиша.

Для российских болельщиков еще до старта турнира одним из самых ожидаемых заплывов был финал на 200 метров брассом у мужчин, где плывет действующий чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков. В Рио в 2016-м он взял бронзу и, по всем расчетам, должен был в Токио разменять ее на золото. Но Чупков, судя по результатам, приехал в Японию не в лучшей форме. В полуфинале он показал только седьмое время и теперь стартует по седьмой дорожке. В такой ситуации любое призовое место будет для Антона успехом.

Всего же россияне представлены в четырех финалах из пяти. По той же первой дорожке поплывет 200-метровку баттерфляем Светлана Чимрова. А женская эстафетная четверка 4х200 метров показала в предварительных заплывах пятый результат, при этом Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова не так много уступили Канаде. В полуфиналах четверга поплывут олимпийский чемпион Евгений Рылов и Григорий Тарасевич (200 м на спине), Евгения Чикунова и Дарья Темникова (200 м брассом), а также Андрей Жилкин (200 м комплексом).

4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы

От личного к командному и наоборот

Еще одно топ-событие ждет российских болельщиков в фехтовании — в четверг состоится командный турнир в женской рапире. Команда ОКР «посеяна» на нем под первым номером и располагает фантастическим составом — в нем сразу два призера личных соревнований, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, а также Аделина Загидуллина.

Девушки начнут четвертьфиналом с представительницами Египта, а в следующем раунде их может ждать сборная США во главе с Ли Кифер. Эта американка в личном турнире победила сначала Коробейникову, а потом Дериглазову, поэтому возможность взять реванш, если она представится, станет для россиянок превосходной мотивацией. Ждем, надеемся и болеем.

Симона Байлз.Бесславный конец? Симона Байлз приезжала в Токио главной звездой, но еле унесла ноги от россиянок из-за «травмы»

Тогда как у российских гимнасток наоборот — триумфальное командное многоборье уже позади, а спортсменок ждет личное. Правила квалификации очень жесткие, в финал попадают лишь по две девушки от страны. Поэтому героиня командного турнира Виктория Листунова, ставшая шестой, прекратила борьбу за медали — выше ее оказались Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Именно они поспорят за трон в абсолютном первенстве, освободившийся после снятия с турнира американки Симоны Байлз. Главными соперницами россиянок станут еще одна представительница США Суниса Ли, бразильянка Ребека Андраде и бельгийка Нина Дервель.

4.50 Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство
13.50 Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье

Евгений Трефилов.«Ощущение, что у нас все мужчины — в юбках». Огонь от Трефилова: великий тренер разносит сборную за провальный старт

Реванш для чемпионок и старт для дебютанток

Действующие олимпийские чемпионки по гандболу из команды ОКР попали в очень непростое положение. После двух туров группового этапа в их активе нет ни одной победы. После ничьей со сборной Бразилии команду Алексея Алексеева буквально на молекулы разобрала Швеция. После этого девушкам и штабу досталась порция критики и от болельщиков, и от главы национальной федерации Сергея Шишкарева, и от легендарного тренера Евгения Трефилова.

Посмотреть, какой эффект оказала такая шоковая терапия, можно будет в следующем матче против Венгрии. Эту команду россиянки не так давно обыгрывали в ходе олимпийской квалификации, к тому же венгерки пока уступили в обеих проведенных в Токио встречах. За нашу команду тревожно, тем более что еще одна неудача поставит ее на грань катастрофы. Остается надеяться и верить в девушек.

Неоднозначным получилось начало олимпийского турнира и у наших волейболисток. Но после разгрома от Италии команда ОКР обыграла Аргентину. Теперь ей предстоит сыграть со сборной Китая, которая пока не одержала в Токио ни одной победы. Эту серию соперниц надо продлевать.

Нарастает накал страстей в турнире по теннису, где в четверг свои четвертьфиналы должны провести Даниил Медведев и Карен Хачанов. Стало известно, что после ряда жалоб со стороны игроков международная федерация приняла решение начинать игры не ранее 15.00 по токийскому времени. Именно в этот час начнет свой матч с французом Уго Юмбером выступающий первым запуском на первом корте Хачанов. А следом за ними выйдут играть Медведев и испанец Пабло Карреньо Буста. Также два четвертьфинала с участием россиян пройдут в миксте. Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся с польским дуэтом Ига Швентек/Лукаш Кубот, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев — с хозяевами кортов Эной Сибахара и Беном Маклахланом.

Регбистки.Российские регбистки собираются пошуметь на Олимпиаде. Чего от них ждать?

В четверг состоится дебют российских спортсменов в еще одном олимпийском виде спорта. Регби-7 входит в программу Игр с 2016 года, и впервые в истории на нем выступит наша женская сборная. Команда ОКР вряд ли входит в число главных претендентов на награды. Но ей вполне по силам пройти в следующий раунд. Тем более что с самым серьезным соперником, лучшей командой мира на данный момент Новой Зеландией, «Медведицы» играют в заключительном туре группового этапа. Многое определит уже стартовый матч, в котором россиянки сойдутся с Великобританией. Как и в футболе, эта команда составляется из отдельных сборных Англии, Шотландии и Уэльса специально под Олимпиаду. А Кению во втором туре точно нужно обыгрывать, если ставить перед собой серьезные задачи.

5.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Великобритания
9.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Карен Хачанов — Уго Юмбер (Франция)
10.30 Волейбол. Женщины. Китай — Команда ОКР
11.00 Теннис. Мужчины. Четвертьфинал. Пабло Карреньо Буста (Испания) — Даниил Медведев
13.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Кения
13.30 Гандбол. Женщины. Венгрия — Команда ОКР

Мадина Таймазова не&nbsp;может сдержать слез после победы в&nbsp;поединке за&nbsp;бронзу.Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу

Продолжаем Игры

В среду россияне наконец выиграли первую награду в турнире дзюдоистов. Но все равно болельщикам очень не хватает побед, к которым они привыкли за две предыдущие Олимпиады. Следующими, кто попытается взойти на вершину, станут Нияз Ильясов в категории до 100 кг и Александра Бабинцева в весе до 78 кг. Ильясов, являющийся двукратным призером чемпионатов мира, «посеян» в Токио седьмым. Он начнет олимпийский турнир схваткой либо с Евгением Бородавко из Латвии, либо с венгром Миклошем Цирьеничем. У Бабинцевой в послужном списке тоже есть медаль чемпионата мира, но она в «посев» не попала. Ее первой соперницей станет Мари Бранзер из Демократической Республики Конго.

Еще один комплект наград будет разыгран в гребном слаломе — сильнейших определят женщины в каноэ-одиночках. Здесь в полуфинале выступит россиянка Алсу Миназова, показавшая в квалификации 14-й результат. Чтобы участвовать в медальном заезде, нужно попадать в топ-10.

Из четырех финалов в состязаниях по академической гребле команда ОКР будет представлена в одном. В женской двойке за медали будут бороться Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Продолжаются бои предварительных стадий в турнире боксеров. Получать в первых раундах соперников из США всегда неприятно, к тому же нашему средневесу Глебу Бакши достался призер ЧМ-2017 Трой Айли. Впрочем, у Бакши тоже есть медаль чемпионата мира, причем золотая, выигранная в 2019-м. Поэтому в этом поединке он будет фаворитом. Также первый бой проведет супертяж Иван Верясов, его оппонентом станет Максим Йеньон из Камеруна.

Завершится турнир по трапу у мастеров стендовой стрельбы. После первого дня предварительного турнира хорошие шансы на попадание в полуфинал сохраняют Алексей Алипов и Екатерина Субботина.

По-прежнему ранние стадии идут в личных соревнованиях в стрельбе из лука. Лидер женской команды ОКР Ксения Перова в первом раунде встретится с австралийкой Элис Ингли. Далее ее может ждать чемпионка мира-2013 датчанка Майя Ягер либо Диананда Чойруниса из Индонезии. А Светлана Гомбоева начнет выступления встречей с голландкой Габриэлой Шлессер, уже выигравшей здесь медаль в миксте. Следом же ее вообще может ждать один из фаворитов, действующая чемпионка Европы Лиза Барбелен из Франции.

Также в четверг стартует олимпийский турнир по ВМХ. Свой поход за медалями начнут трое россиян: у мужчин это Евгений Клещенко, у девушек — Наталья Суворова и Наталья Афремова. Чтобы попасть в следующий раунд, в четвертьфинальных заездах нужно занимать место не ниже четвертого из шести участников.

3.00 Стендовая стрельба. Мужчины и женщины. Трап. Полуфинал
3.30 Академическая гребля. Женщины. Двойка. Финал
4.00 Велоспорт-ВМХ. Мужчины и женщины. Четвертьфиналы
4.10 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Элис Ингли (Австралия) — Ксения Перова
5.00 Дзюдо. Мужчины. Весовая категория до 100 кг. Женщины. Весовая категория до 78 кг.
8.00 Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал и финал
8.30 Стендовая стрельба. Женщины. Трап. Финал
9.30 Стендовая стрельба. Мужчины. Трап. Финал
10.40 Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Светлана Гомбоева — Габриэла Шлессер (Нидерланды)
11.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Трой Айли (США) — Глеб Бакши
12.36 Бокс. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Иван Верясов — Максим Йеньон (Камерун)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора

Читайте также

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов не допустили к соревнованиям на Олимпиаде
Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!
Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события