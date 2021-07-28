Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания

В четверг — финал на 100 м кролем, Климент вышел туда с первым временем.

Вылепить суперзвезду — это в крови у американцев. Просто выигрывать золотые медали — мало. Им в каждом виде нужен человек, на которого будет молиться вся страна. Серена в теннисе, Симона Байлз в гимнастике, Шэкарри Ричардсон в легкой атлетике, Алекс Морган в футболе, Леброн в баскетболе. Продолжать можно долго. У каждого из них практически 100-процентная узнаваемость в США. Вот примерно как у нас с Овечкиным и Шараповой.

Вместе с тем плавание — премиальная категория в Новом Свете. Фелпс — один из главных супергероев не только американского, но и мирового спорта. Они до сих пор сходят с ума по Райану Лохте. Боготворят Кэти Ледеки. Но главный пловец в их сборной прямо сейчас — Калеб Дрессел. Бесперебойная машина для побед. На ЧМ-2017 в Будапеште у него было семь побед, на ЧМ-2019 — шесть (но еще два серебра в эстафетах).

Личные дистанции этот парень не проигрывает в принципе. Тем более 100 м кролем. В плавании, как и в легкой атлетике, это особенная дисциплина. Имена победителей всегда на слуху: Марк Спитц, Мэтт Бьонди, Питер ван Хугенбагд и, конечно же, Александр Попов. То, что в ряд легенд планирует влететь Дрессел, даже не обсуждается. В Кванджу-2019 он стал третьим человеком в истории, который выплыл сотню из 47. Причем первые двое делали это еще в 2009-м — в костюмную эру.

На отборе у Калеба получилось 47,39. И это тоже очень быстро. Уже здесь, в Токио, в полуфинале он дал 47,23. Шик.

Но совершено неожиданно для всего остального мира отпор Дресселу пришел из России. В лице Климента Колесникова. Который до нынешнего года кролем-то особо и не плавал.

Спинист атакует кроль

Климент заявил о себе как о шикарном спинисте еще четыре года назад. Тогда, в 17 лет, он выиграл 100 и 200 м на Евро на короткой воде. После этого несколько раз бил мировые рекорды на «полтиннике», выигрывал чемпионаты Европы, брал медали на ЧМ-2019. Но все это касалось спины.

А в этом году Климент совершенно неожиданно для многих перевернулся на живот — и начал плавать еще и вольным стилем. Суперсенсацией это назвать никак нельзя — кроль и спина по биомеханике очень похожи. Что говорить, если сам Попов до 19 лет был спинистом.

Вот только вряд ли хотя бы кто-то ожидал, что у ученика Дмитрия Лазарева сразу же получится настолько круто. На апрельском чемпионате России в Казани Климент вынес всех в одну калитку — 47,31. Быстрее, чем Дрессел на американском отборе!

Потом было золото Евро-2021 в Будапеште.

А в среду Климент отмолотил олимпийский полуфинал за 23,11. На 0,01 быстрее рекорда Европы, который стоял 12 лет! И с лучшим временем выскочил в финал.

Принципиальная история

Завтра рано утром они с Дресселом выйдут на центральные дорожки. Скорее всего, в золотом сражении. Понятно, что все предыдущие результаты в этот момент не будут иметь никакого значения. Более того, вполне может выскочить кто-то третий. Такое бывает частенько. За примерами далеко ходить не надо — вот женские 100 м брассом. Все ждали битвы Лилли Кинг и побившей в предварительных заплывах олимпийский рекорд южноафриканки Татьяны Шонмейкер, а победила 17-летняя Лидия Джейкоби с Аляски.

Но сам факт того, что в центральном событии дня на Олимпийских играх одно из двух главных действующих лиц Климент Колесников, — невероятно приятен. Да и противостояние России и Америки в спорте, чего уж там, по-прежнему — безумно принципиальная история.