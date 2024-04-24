«Это что-то необъяснимое». Бобровский сделал спасение года
«Флорида» забрала на своем льду второй матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ). В противостоянии соседей по штату финалистам-2023 удается затормозить лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиту Кучерова, отдельное внимание — двум топовым российским голкиперам, Сергею Бобровскому и Андрею Василевскому. Двукратный обладатель Кубка Стэнли после неровной регулярки привычно поднял свой уровень в решающих играх сезона и дает «Лайтнинг» нужную надежность. Двукратный обладатель приза лучшему вратарю лиги снова действует на невероятном уровне образца прошлой весны и помогает «Пантерз» держать игру под контролем.
Во втором периоде второго матча «Тампа» превратила 0:2 в 2:2 и имела отличный шанс вырваться вперед. Только Бобровский сказал нет. В этой атаке Энтони Чирелли вкатился в чужую зону левее центра и бросил из-под Брэндона Монтура, но не попал в створ, и шайба вылетела от борта на правую сторону. Кучеров поймал отскок и выдал передачу в противоход вратарю на Мэттью Дамбу, защитник атаковал в касание обратной стороной крюка. Сергей при перемещении остался без клюшки и оказался спиной к площадке, потянулся рукой с ловушкой и отбил шайбу. Момент вечера претендует на спасение не только серии, но и всего плей-офф, сезона или года. Почти 19 с половиной тысяч зрителей отреагировали скандированием «Боб-би, Боб-би!» — и вместе со всеми зрителями разделили восторг от эпизода.
«Думаю, при первом броске соперник просто промахнулся, а при втором я немного опоздал за моментом. Это было отчаяние, я старался перекрыть телом как можно больше [площади ворот] и смог сделать спасение», — сказал сам Бобровский.
Реакция «Тампы»
«Назовите это мастерством, назовите это удачей, называйте как хотите. Я имею в виду, что это атлетичный вратарь, он делает отчаянные движения и [безумно] спасает», — сказал капитан и форвард Стивен Стэмкос.
«Что ж, мы смотрим на двух лучших [вратарей]. Сидеть здесь, находиться на самой большой сцене в величайшей лиге мира и смотреть, как два таких парня идут нога в ногу... Я знаю, что тренирую одну из команд, но это сродни чуду», — сказал главный тренер Джон Купер о противостоянии Василевского и Бобровского.
Реакция «Флориды»
«Я использовал нехорошие выражения в том моменте, пока он развивался. Просто сплошная ругань на льду. Со скамейки не видишь многого, от углов до ворот. Поэтому я понятия не имел, как там [шайба] вернулась к воротам. Кто-то кого-то обзывал. И благодаря Бобу мы все можем посмеяться над этим», — сказал главный тренер «Пантерз» Пол Морис.
«Моя точка обзора была на скамейке, я был в шоке. Это было невероятно. Обожаешь видеть такое», — сказал защитник Аарон Экблад.
«Это было невероятно. Очевидно, мы знаем, что он может делать такие спасения, но это было что-то другое. Вот что у нас есть в этой команде, у нас есть выдающиеся игроки, когда они нужны больше всего», — сказал защитник Оливер Экман-Ларссон.
«У нас потрясающий парень в воротах. Я видел это и, наверное, запомню до конца моей жизни. Это то, что он делает. Вы не можете объяснить это», — сказал капитан и форвард Александр Барков.
Медиаслужба «Флориды» выделила кадр спасения Бобровского во всех клубных соцсетях. В частности, тот самый момент украсил шапку страницы «Пантерз» в X, бывшем Twitter.
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|52
|30
|111
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|Айлендерс
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|43
|94
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|42
|91
|5
|Питтсбург
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|38
|44
|88
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|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
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|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
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|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|24.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 3
|24.04
|02:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|24.04
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|2 : 5
|24.04
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|83
|146
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|84
|143
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|84
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41