Призер личного турнира в многоборье — об олимпийской бронзе, спорном судействе и проблемах Симоны Байлз.

Олимпийские игры-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Многоборье. Финал

1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465

2. Сяо Жуотен (Китай) — 88,065

3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031

Награда Нагорного — первая для наших гимнастов в многоборье с 2000 года, когда победил Алексей Немов. Тем не менее ощущения триумфа от этой исторической бронзы не было. Скорее, разочарования — было очевидно, что Нагорный был готов гораздо на большее.

— Сам виноват, что все так вышло, и от этого обидно, — заметил Нагорный. — Все ведь было супер: подготовка, эмоциональное и физическое состояние... Надо было выходить и делать. Я теперь понимаю, что Олимпиада все-таки отличается от чемпионата мира или Европы. Когда ты сюда выходишь, начинаешь пытаться делать лучше, чем ты можешь. Вольные упражнения и коня я пытался сделать лучше, чем я мог. Вот вам и результат... Везде ловил доскоки, то есть пытался сразу встать без сбавки, а этого делать нельзя. Чем больше ты их ловишь, тем выше вероятность ошибиться. Так что я проиграл прежде всего самому себе.

У меня была борьба с самим собой

— Судей не вините? Там ведь решали тысячные балла.

— С судейством все нормально. Легче всего скинуть вину на кого-то, когда ты сам виноват. Я признаю: виноват я сам. За перекладину я получил хорошую оценку, я два дня назад этим же упражнением набирал меньше. А с учетом приземления мне вообще поставили хорошо. Но так вот получилось. Все не просто так, это мне жизненный урок...

— Тяжело выступать, когда между командным финалом и личным всего день отдыха?

— Нет, все супер. Мы же заранее знали расписание и готовились к этому. Никто не думал, что один раз выйдет, стрельнет — и дальше отдыхать. Я изначально понимал, что буду бороться за медаль. Правда, хотелось бороться за другую медаль...

— Почему вы, когда завершили упражнение на перекладине, в сердцах выкинули накладку?

— Был очень зол на самого себя. Еще тогда понял, что свой шанс смыл в унитаз.

— Плотность результатов не удивляла? Почти весь турнир четыре человека шли друг от друга в тысячных балла!

— Я на это даже не смотрел. У меня была борьба с самим собой. Прикольная заруба в голове получилась, на всю жизнь запомнится. Первые три снаряда я хотел спать, а потом завелся. Начал с собой вести беседы. «У тебя шанс!» — «Да заткнись!» — «А у кого какие оценки?» — «Не смотри, делай свою работу!»

— Перед отдельными снарядами, где вы в трех финалах, есть о чем подумать...

— Самое главное сейчас — отдохнуть. А еще вытерпеть завтра и не пойти в зал, хотя знаю, что будет очень сильно хотеться. Но нужно лежать в номере и встать максимум пару раз, чтобы поесть. Если, конечно, агент не позвонит и не попросит видео снимать, ха-ха! Только это шутка!

Сочувствую Байлз и желаю вернуться

— Вы очень тепло поздравили победившего японца.

— Так я за него болел! Еще перед выступлением подошел к нему и сказал: «Я в тебя верю, можешь выиграть!» Японская гимнастика всегда была на высшем уровне. И для нас они были своего рода примером. Может даже, благодаря этому примеру мы и стали олимпийскими чемпионами. Я понимаю, что когда у них выходит молодой парень и выигрывает, это очень важно. Поэтому я их поддерживал.

— Что вы думаете о Симоне Байлз и ее ментальных проблемах? Тем более вы сами изучали тему психологии...

— Я расстроился за Симону. Сочувствую ей и желаю поскорее разобраться со своими проблемами. Понравились ее слова, что она потеряла ощущение праздника во время выступлений. Может, повлияло отсутствие зрителей? За нее же всегда болеет весь мир. Но надеюсь, все будет хорошо и на Олимпийских играх мы еще увидим ее на арене. Для нашей команды это был хороший шанс, которым девчонки и воспользовались. Я их поздравляю!

— Как вам мелодия Чайковского, которую слушали два дня назад в свою честь?

— Когда Чайковский играл, было как-то так... Понятно, что у нас вот здесь (Нагорный показал на сердце. — Прим. «СЭ») свое понимание и отношение к этим санкциям. Но сегодня, когда играл гимн Японии и военные отдавали честь, мне стало обидно. Я прямо это прочувствовал.