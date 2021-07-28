«Поколение зумеров и тиктокеров должно полюбить баскетбол 3х3». Эксклюзивное интервью Андрея Кириленко об итогах олимпийского турнира

Президент РФБ — об обидных поражениях наших мужской и женской сборных в финалах новой дисциплины Игр и поездке звезд НБА в Париж-2024

Баскетбол впервые был представлен на Играх в 1936 году. Спустя 85 лет в этом виде разыграно два дополнительных комплекта олимпийских медалей — в формате 3х3. Радостно, что обе наши команды не только прошли жесткий отбор (в мужском и женском турнире всего по 8 участников), но и добрались до серебра.

В решающем матче девушки уступили сборной США (15:18), составленной из звезд женской НБА. Мужчины, чей выход в финал стал настоящей сенсацией, в драматичной борьбе отдала историческое золото Латвии (21:18), все игроки которой представляют один клуб — «Рига 3х3» и постоянно выступают вместе.

Итоги турниров специально для «СЭ» подвел президент Российской федерации баскетбола, глава комиссии ФИБА по баскетболу 3х3.

Из четырех наших сборных только одной требуется полная перезагрузка

— Какие эмоции испытываете после двух обидных поражений в финале? — вопрос Кириленко.

— Очень горжусь ребятами и девчонками. Та работа, которую они проделали, особенно за последние два года, увенчалась успехом. Бывает, что ты правильно все делаешь, но результат не приходит. А здесь при правильном труде и подходе к делу все сложилось по нашему сценарию.

Конечно, есть неприятный осадочек от финалов. Мы ничем не уступали ни США, ни Латвии. Бились на равных.

Подчеркну, что наши сборные не были лидерами рейтинга ФИБА, но специфика баскетбола 3х3 такова, что в любом турнире у всех участников есть шансы. Посмотрите на наших парней. Они не так удачно начали групповой этап, за счет воли и характера буквально вползли в плей-офф. В полуфинале разбомбили фаворита — Сербию во главе с легендарным Душаном Булутом, а в решающей встрече навязали борьбу второй по силе сборной мира. Бились до последнего броска. По ходу матча я видел, что у нас реально есть возможность победить. Вели, но латвийцы переломили ход игры и вырвали концовку.

Девушки смотрелись очень круто. Вышли в полуфинал напрямую, там прошли действующих чемпионок мира — китаянок. В финале очень здорово смотрелись на фоне американок. Увы, нас подвело огромное количество фолов — целых 11. С такой статистикой очень тяжело выиграть.

Весь день ловлю себя на мысли, что за всю карьеру я взял только одну медаль Игр — бронзу в Лондоне-2012. А эта среда принесла нам сразу две олимпийские награды. Очень рад!

— В финале с Латвией у Ильи Карпенкова буквально развалилась кроссовка, и он не смог провести вторую часть встречи в полную силу. В баскетболе не принято захватывать с собой запасную пару?

— Принято, но не забывайте, что эта дисциплина дебютирует на таком высоком уровне. В голове у ребят пока нет такой предусмотрительности. Уверен, что Илюша теперь всегда станет брать еще одни кроссовки.

— За счет чего мы так сильны в новой дисциплине? Объясните тем, кто не так пристально следит за баскетболом 3х3.

— Прежде всего, хотел бы выразить благодарность нашим партнерам, которые поддерживали баскетбол 3х3 в России весь олимпийский цикл, — Алишеру Бурхановичу Усманову, Валерию Джековичу Казикаеву и Петру Михайловичу Фрадкову.

Без поддержки этих людей невозможно было бы выстроить программу развития нового вида. Например, во время пандемии коронавируса мы провели полноценный чемпионат страны. Это позволило расширить список кандидатов в мужскую сборную с 4-5 до 20 человек высокого уровня. И хочется сказать спасибо тем ребятам, кто прошел предолимпийские сборы. Они — огромная часть этого успеха: Антон Понкрашов, Даниил Абромовский, Саша Столяр, Мария Черепанова... То есть у нас оказалось два-три практически равноценных состава.

Особо отмечу главу департамента национальных сборных Олега Ушакова. За этот цикл он конвертировал наш уличный баскетбол, находившийся в неплохом состоянии, в вид спорта с национальным чемпионатом, который принес в копилку России две олимпийские награды. Это дорогого стоит.

Наш тренерский штаб проявил себя с самой лучшей стороны. Ребята два года реально работали практически без выходных.

— Что скажете в целом о проведении первого олимпийского турнира по новой дисциплине? Многие сейчас говорят, что это отличный спорт для нового поколения зумеров, которые уже не могут смотреть матчи по 2-2,5 часа.

— Я в восторге от того, как все прошло. Единственный минус — не было болельщиков. Уверен, что если бы не столь тяжелая ситуация с коронавирусом в Японии, то каждый игровой день собирались бы полные трибуны. Вид спорта очень динамичный, короткий, интенсивный, захватывает все твое внимание. Меня прям колбасило во время матчей нашей сборной. Так что поколение зумеров и тиктокеров действительно должно полюбить баскетбол 3х3.

Плюс посмотрите, кто приходил во дворец во время соревнований: первая леди США Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, князь Монако Альбер... Потенциал — сумасшедший, и я рад, что мы активно развиваем эту дисциплину в России. С одной стороны, это массовость, с другой, привлечение внимания к классическому баскетболу — виды очень тесно связаны между собой. Кто-то может остаться в 3х3, а кто-то пойти в 5х5. Так что шаг за шагом движемся в правильном направлении.

Этим летом увидел, что из четырех наших сборных только одной требуется полная перезагрузка. Говорю про мужскую команду в классическом баскетболе. Женская же под руководством Александра Ковалева на правильном пути. Там выросло очень сильное поколение, у которого огромный потенциал.

Участие условных Леброна, Пола и Дюранта стало бы настоящим украшением турнира

— Женская сборная США составлена из топ-игроков женской НБА. Как думаете, на Играх-2024 в Париже можем увидеть уже звезд мужской НБА?

— Почему нет? Но есть один момент. Перед нами тоже вставала дилемма: надо ли подключать тех, кто на постоянной основе играет в 5х5. И в итоге склонились к тому, что это не совсем честно. Шаров и Зуев выступают исключительно в 3х3. Писклов и Карпенков из клубов суперлиги, но они также часто практикуют 3х3.

У женщин чуть другая специфика. В основном они совмещают, но у всех участников Игр в Токио есть большой опыт в 3х3. Чуть меньше у Козик, а, например, сестры Фролкины — лидеры нашего внутреннего рейтинга.

Если говорить про США, то участие условных Леброна Джеймса, Криса Пола и Кевина Дюранта стало бы украшение турнира. У них появился бы шанс на золото, но негарантированный. Посмотрите на американскую женскую сборную, как вы правильно сказали, составленную из звезд НБА. Разве они оказались на голову выше всех? Уступили Японии, зарубились с Китаем и с нами в финале. То есть у них нет доминирования, как у женщин США в классическом баскетболе. Повторю, баскетбол 3х3 — специфичный вид спорта. Тут фавориты терпят поражения гораздо чаще.

— Мужская сборная США в классическом баскетболе по-прежнему претендент номер один на победу в Токио?

— Да. Но это уже не такой гегемон, как в 1992 или в 2008 и 2012 годах. В Токио их уже побеждали французы, в товарищеских матчах — Нигерия и Австралия. Это говорит о том, что американцы уязвимы, с ними можно играть на равных.

— Во вторник появилась новость об отъезде защитника Никиты Михайловского в австралийский клуб «Тасмания». Что думаете об этом?

— Считаю, что ему уже пора играть основную роль в своей команде. Это самое важное. У него произошел неплохой переход из юношеского во взрослый баскетбол. Прогресс Никиты очевиден, но в последние год-полтора он застопорился — Михайловскому требовался новый вызов. Надеюсь, что он его получил. Плюс это хорошая практика. Уезжать в другой чемпионат, чувствовать себя в шкуре легионера, понимать, что ты должен делать результат.