Байлз снялась с многоборья, потому что не готова. А вот Болт в такой ситуации продолжал выступать

Скорее всего, больше на помост в Токио Байлз не выйдет. По официальной версии, из-за психологических проблем.

На протяжении почти всей олимпийской истории считалось, что единственная причина, по которой спортсмен может отказаться от выступлений, — это травма. Еще возможны доводы политического или религиозного характера, но такое в целом осуждается. А за отказ бороться против соперника не той национальности вообще дисквалифицируют.

И вот теперь все изменилось.

— Травма? Нет, я здорова, — сказала Байлз после того, как отказалась от выступлений в командном турнире после неудачи на стартовом снаряде. И ее команда в итоге выиграла серебро вместо планировавшегося золота. — Но я никогда еще не чувствовала себя на соревнованиях настолько плохо. Меня трясло, и я с трудом поспала. А когда вышла на ковер, поняла: нет, я ментальна не готова и нужно дать девочкам сделать свое дело и сфокусироваться на себе.

Наркоманка или великая спортсменка

Байлз далеко не одинока. До нее о депрессии и ментальных проблемах заговорили десятки других спортсменов, в том числе и японская теннисистка Наоми Осака. И это, на самом деле, здорово, потому что всякие психологические трудности у спортсменов — как и у обычных людей — были всегда. Вот только говорить о них вслух раньше считалось проявлением слабости. Вроде как если у тебя болит нога, то все будут поддерживать, а если душа — наоборот, отвернутся.

Симона ко всему прочему призналась, что с детства страдает СДВГ — то есть синдромом гиперактивности, и принимает препараты амфетаминового ряда. Именно такая схема коррекции СДВГ является общепринятой. Так синдром лечат ведущие психиатры, а отнюдь не ремнем, как считали наши бабушки.

В этом смысле история Байлз — огромная поддержка для родителей и педагогов, которые работают с детьми с СДВГ прямо сейчас. И это крайне важно, потому что по другую сторону баррикад — люди, которые искренне считают, что таким не место на детской площадке, как на видео из Санкт-Петербурга.

История Байлз — про то, что возможно все. А вовсе не доказательство, что лучшая гимнастка мира — наркоманка, как многие думают. Как тогда относиться, что сейчас у нее еще и ментальные проблемы?

— Мы все невероятно уважаем и поддерживаем ее, — говорится в заявлении МОК. — Но это (психологические проблемы. — Прим. «СЭ») на протяжении нескольких лет представляет собой серьезный вопрос. Теперь это вышло на первый план.

Отсутствие Симоны нашим на руку

А теперь давайте взглянем на историю с другой стороны. Байлз очевидно находится не в лучшей форме и сама это признает. Проблемы у величайшей гимнастки в истории начались еще с весны. На американском отборе она упала с бревна и ошиблась на брусьях. А один из дней многоборья сенсационно проиграла Сунисе Ли — впервые с 2013 года.

Дело тут, вполне вероятно, и в психологии в том числе. Байлз явно не привыкла выходить на помост, чувствуя себя не на сто процентов. Она — GOAT, greatest of all time, а не одна из многих. Она не может и не должна никому проигрывать. И вдруг — нелепые ошибки, облегченные программы, низкие баллы... Пережить все это морально крайне сложно. Тут даже Усэйн Болт не даст соврать.

Но как честной быть в такой ситуации? Отказаться от борьбы, признать, что тебе плохо, и получить мегаподдержку от всего мира? Ведь действительно впереди вся жизнь и душевные травмы не лечатся даже олимпийскими наградами. Или сжать зубы и продолжать страдать, для своей команды в том числе? Потому что на тебя рассчитывали и даже в плохом состоянии ты лучше, чем слабейшая из них. И ради команды стоит спрятать гордость и идти дальше, пусть даже получая травмы, моральные и физические.

Еще лет десять назад однозначно геройским считался бы второй вариант. Сейчас все больше голосов склоняются в пользу первого. Это не плохо и не хорошо, тренды на то и тренды, что каждый волен решать для себя.

Байлз решила сняться, Болт вот боролся до последнего. Наверняка как ямаец поступили бы и наши Ангелина Мельникова с Владиславой Уразовой. Для них отсутствие Симоны, конечно, на руку. Хотя и без нее борьба за медаль будет далеко не безоблачной: по базе сильнее россиянок и другая американка — Суниса Ли, и Ребека Андраде из Бразилии.

Но чудеса возможны. Это подтвердила не только история Байлз, но и наши гимнастические команды уже в Токио.