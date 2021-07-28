Очень, очень злой ROC. Россия наконец-то вынесла Бразилию!

Невероятные 3:0 в мужском волейболе

Олимпийские игры-2020. Волейбол.

Мужчины. Групповой турнир

Россия — Бразилия — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20)

Очки в атаке — 44:28. На блоке — 12:6. Эйсы — 4:3.

Самые результативные: Волков — 19, Михайлов — 15.

Волейбольный турнир на этой Олимпиаде — какое-то сумасшествие. Все только начинается, а сенсаций уже хватает выше крыши.

Иран внезапно обыгрывает Польшу, а потом еще более неожиданно влетает Канаде — 0:3.

Бразилия чудом уносит ноги от Аргентины — 16:14 на тай-брейке.

А потом аргентинцы в пяти партиях бьют Францию.

У французов, к слову, уже два поражения. В первом туре они получили 0:3 от американцев. А впереди игры с Россией и Бразилией. То есть невыход из группы вполне себе реальная перспектива для «Трехцветных».

В этой связи любые прогнозы на игру России и Бразилии были бессмысленны. Этот матч — одна из главных афиш мирового волейбола, и в этом противостоянии в любой день возможен какой угодно исход. А уж на этой безумно странной Олимпиаде так тем более.

Хотя, откровенно говоря, фаворитами были южноамериканцы. После легендарного финала в Лондоне у бразильцев огромнейший зуб на нас. Вот как Серена, в свое время влетев 17-летней Марии Шараповой Уимблдон, дала себе зарок: никогда больше не проиграть россиянке. Кому угодно — только не ей. Так и Бразилия после Олимпиады-2012 побеждала нас на всех больших стартах: ЧМ-2014 (дважды), в полуфинале Игр-2016 и на ЧМ-2018.

Монстры!

Суперпринципиального турнирного значения нынешняя игра не имела. Но с точки зрения психологии от него зависело очень много. По-настоящему знаковых побед у команды Туомаса Саммелвуо не было с триумфальной Лиги наций-2019. А хлопнуть Бразилию — это моментальные плюс 100 500 к уверенности.

Получилось все в итоге невероятно круто.

Россия контролировала матч от и до. Настолько стабильных игр с мировыми топами у нас не было очень давно. На недавней Лиге наций (на которой, к слову, победили бразильцы) так вообще трясло в каждом сложном матче. Но как же пока хороша команда на главном турнире!

Настрой стал очевиден уже после того, как Дмитрий Волков, пытаясь спасти мяч, проломил ногой щит. Не знаю, насколько это испугало Бразилию, но выглядело все очень эффектно.

В первом сете не клеилось с атакой у Михайлова — Макс забил только один из семи. Но при счете 18:20 шоу-отрезок выдал все тот же Волков. Он блокировал, тащил ногой и решал в атаке. Такой Волк, в огне и на кураже, — это похороны для любой команды.

А еще включился Макс. И вторая партия прошла на удивление спокойно. Наши душили Бразилию на блоке и были лучше в атаке. Звездный Леал напрочь потерялся. Очевидно, тренерский штаб разобрал игру олимпийских чемпионов по косточкам — и план на игру сработал на сто процентов.

Бразилия оказалась связана по рукам и ногам, а наше атакующее трио — Михайлов (который раззабивался), Клюка и Волков — делало свое дело. Очень хорош был Иван Яковлев — как на блоке, так и на первом темпе. Логично, что Игорь Кобзарь не стеснялся частенько его заигрывать. Держал прием Валентин Голубев — наш единственный либеро на турнире.

Сборная играла не просто с огоньком — с вулканом в глазах! По эмоциям команда была шикарна. Бразильцы на нашем фоне выглядели какими-то пришибленными. Единственный шанс перевернуть игру у них был в третьем сете — при счете 22:21 парни в желтых футболках получили право на атаку. Сравняй — начались бы качели. Но Михайлов отработал в защите, а потом сам же забил. И тут же эйсанул Волков. Все стало понятно. 3:0 с главной волейбольной державой мира.

Что теперь?

Теперь Россия прочно закрепилась на вершине группы. У нас ни одного потерянного очка, а впереди всего две игры — с Францией и Тунисом. Все шансы выходить в четвертьфинал с первого места и попадать на четвертую команду из параллельного секстета.

При этом Саммелвуо предостерег всех от излишних празднований. Да и парни покидали арену со спокойными лицами. Все понимают — эта победа, пусть даже столь яркая, в глобальном смысле ничего не значит.

— Бразилия ошибалась очень много, — признал Туомас. — И если вы думаете, что в следующем матче будет то же, — сильно заблуждаетесь. Выиграли — забыли. Дальше все сначала. Я понимаю, что журналисты теперь будут навешивать на нас какие-то ярлыки. Это нормально, это ваша работа. Но мы вообще ни о чем таком не думаем. Живем моментом. Олимпийские игры — это волшебство. Мы должны получать удовольствие от каждого дня здесь. Потому что для многих это единственная такая возможность в карьере.