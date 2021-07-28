«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати

Израильские бейсболисты вдевятером прыгали на картонной кровати в Олимпийской деревне — результат предсказуем

Вчера игрок бейсбольной сборной Израиля Бен Вагнер выложил в TikTok видео, в котором вместе с партнерами по команде испытывает знаменитое антисекс-изделие. К сожалению, испытания были непрофильными. А подпись к ролику была такая: «Посмотрим, сколько нужно израильтян, чтобы сломать картонную кровать». На видео каждый раз на кровать вставал и прыгал дополнительный игрок израильской команды, пока она не сломалась. Им получилось это сделать, когда разом подпрыгнули девять спортсменов.

Причинение материального ущерба

Напомним, что к кроватям в Олимпийской деревне добавили приставку «антисекс» после того, как появилась информация, что она может ломаться при резких движениях. В МОК считают, что подобная картонная мебель позволит «избежать ненужных форм физического контакта». Необходимость избегать секса была продекларирована на фоне антиковидных мер, несмотря на то что от традиции раздачи олимпийцам тысяч бесплатных презервативов не отказались (эти изделия было рекомендовано увезти домой в качестве сувениров).

Ирландский гимнаст Рис Маккленахан уже попробовал проверить появившиеся слухи о том, что при характерных резких движениях они ломаются. Он прыгал на кровати в одиночку, но какого-либо ущерба это не принесло. У израильских же спортсменов, видимо, была конкретная задача сломать японскую мебель, что привело японцев в ярость. Один из японских болельщиков высказал недовольство после поступка израильтян, так как кровать была оплачена налогами местных жителей:

«Эта кровать и все услуги были оплачены налогами японцев.

Не бесплатно!

Не игрушка!

Мне так плохо. Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой».

This bed and all service are Japanese people paied with tax.



Not free money!

Not toy!



I feel so bad.



I'd like to they go home soon. — ??? (@haghagdon) July 28, 2021

Другой человек даже отметил, что по японскому закону израильтяне могут оказаться в тюрьме.

«Это Япония, а не Израиль. Так как Олимпийская деревня похожа на отели, то статья 261 Уголовного кодекса предусматривает уголовное наказание за причинение материального ущерба. Вы также будете подвержены уголовному наказанию. Вы можете быть заключены на срок до 3 лет тюрьмы или оштрафованы до 300 000 иен».

Гостеприимство предназначено для порядочных гостей

Также есть предложение от японской журналистки Каори Аримото попросить израильтян спать на полу:

«Немедленно достаньте кровать из комнаты, отправьте на утилизацию и попросите их (спортсменов) спать на полу до конца своего пребывания. Если вы хотите заменить кровать, обязательно заплатите за нее. Гостеприимство предназначено для порядочных гостей, а не для тех, кто ведет себя так, как будто они вандалы».

Вскоре Олимпийский комитет Израиля отреагировал на произошедшее: «Мы сразу же пригласили для беседы менеджера команды. По его словам, игроки разыграли детскую шутку. Они извинились и выразили раскаяние за поступок. Комитет осуждает и очень серьезно относится к этому инциденту».

Федерация бейсбола Израиля выразила похожую позицию:

«После беседы с вовлеченными игроками федерация разъяснила им, что такое поведение неприемлемо и не соответствует стандартам поведения, которые ожидаются от игроков национальной сборной Израиля. Игроки извинились за инцидент и отметили, что, несмотря на юмористическую цель видео, оно не соответствует и не уважает их статус игроков израильской команды».

Бейсбольная сборная Израиля поехала на Олимпийские игры впервые в истории. Завтра они проведут свой первый матч на турнире против сборной Южной Кореи.