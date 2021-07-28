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Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 16:40
28 июля. Токио. Никита Нагорный. Фото AFP
28 июля. Токио. Никита Нагорный. Фото AFP
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Лидер мужской сборной России завоевал бронзу в многоборье, уступив олимпийскому чемпиону японцу Дайки Хашимото всего четыре десятых балла.

Олимпийские игры-2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Многоборье. Финал
1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465
2. Сяо Жуотен (Китай) — 88,065
3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031
4. Сунь Вэй (Китай) — 87,798
5. Такеру Китанозо (Япония) — 86,698
6. Артур Далалоян (Россия) — 86,248

Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин.Команда супергероев! Самая долгожданная победа России на Олимпиаде

После феерии, которую наши парни устроили в командном турнире, казалось, что золото многоборья для Нагорного — дело техники. Настолько увереннее всех остальных он смотрелся на помосте. Это был пока единственный гимнастический день на этой Олимпиаде, где победа команды ОКР не стала бы сенсацией. Никита — действующий чемпион мира, олимпийский чемпион, а главное — в идеальной форме и на кураже. Став олимпийским чемпионом, он сам, кажется, поверил, что нет ничего невозможного.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Японцу можно было не волноваться за судейство

Что все не так просто, стало очевидно почти сразу. Нагорный не сумел воспользоваться своей коронкой — вольными упражнениями, чтобы сделать отрыв. А два китайца вместе с японцем Дайки Хашимото, наоборот, везде получали максимальные для себя оценки.

Самым опасным из соперников выглядел Хашимото. Во-первых, ему как хозяину турнира можно было не волноваться за необъективность судей. Во-вторых, у 20-летнего японца идеальная психика и ему не привыкать тащить все на себе. В командном турнире он на заключительном снаряде, перекладине, получил фантастическую оценку 15,100 и вывел японцев на второе место. Без него больше бронзы у хозяев бы точно не было.

Но сейчас Хашимото мечтал о золоте. В конце концов, бронза чемпионата мира 2019 года вслед за Нагорным и Далалояном у него уже есть. Сам Далалоян, к сожалению, от своих оптимальных кондиций пока далек. И только в многоборье стало понятно, с каким же невероятным напряжением далась ему командная победа. Вот так мобилизоваться можно только за других, за одного себя — почти нереально.

Поэтому в многоборье Далалоян на медали не претендовал. Хотя итоговое шестое место спустя три месяца после операции на ахилле — тоже мегадостойно.

Золотая перекладина Хашимото

Главное, что нужно знать об этом финале, — мегаплотность результатов. Перед заключительным снарядом — перекладиной — в пределах полубалла находились сразу четверо гимнастов! Это значило, что ни у кого из них нет права даже не на ошибку, а на минимальную неточность.

Последним в этом финале выступал Хашимото. Словно судьба приготовила ему подарок: вот так летать над перекладиной в звенящей тишине и под молитвы родины. Этой самой перекладиной Хашимото спас своей команде олимпийское серебро в команде, а теперь вот — и свое личное золото. Судьям, на самом деле, не позавидуешь, ведь явно не ошибался вообще никто. Как вот тут рассчитать оценку, когда решить судьбу олимпийского золота могут даже тысячные доли балла? В фигурном катании в такой ситуации косточки арбитрам перемывали бы годами.

Но тут было соревнование настоящих мужчин. Никаких интриг, все друг друга поздравили и обняли. Нагорный, сойдя с перекладины, кажется, понимал, что золота не будет. Это была дай бог половина от того напряжения, с каким мы ждали его заключительной оценки в командном финале. Поэтому Никита лишь покачал головой. 34 тысячные балла он уступил Сяо! Что вот это: не до конца натянутый носочек, чуть согнутые ноги, недокрученный на полсантиметра оборот?

Сейчас уже не важно. Олимпийская бронза в многоборье — это еще как круто. А обида, которая наверняка осталась, Нагорному еще пригодится на финалах в отдельных видах.

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