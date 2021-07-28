Судьи на Олимпиаде поставили японца и китайца выше Нагорного. Хотя до самой последней секунды все могло быть иначе

Лидер мужской сборной России завоевал бронзу в многоборье, уступив олимпийскому чемпиону японцу Дайки Хашимото всего четыре десятых балла.

Олимпийские игры-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Многоборье. Финал

1. Даики Хасимото (Япония) — 88,465

2. Сяо Жуотен (Китай) — 88,065

3. Никита Нагорный (Россия) — 88,031

4. Сунь Вэй (Китай) — 87,798

5. Такеру Китанозо (Япония) — 86,698

6. Артур Далалоян (Россия) — 86,248

После феерии, которую наши парни устроили в командном турнире, казалось, что золото многоборья для Нагорного — дело техники. Настолько увереннее всех остальных он смотрелся на помосте. Это был пока единственный гимнастический день на этой Олимпиаде, где победа команды ОКР не стала бы сенсацией. Никита — действующий чемпион мира, олимпийский чемпион, а главное — в идеальной форме и на кураже. Став олимпийским чемпионом, он сам, кажется, поверил, что нет ничего невозможного.

Японцу можно было не волноваться за судейство

Что все не так просто, стало очевидно почти сразу. Нагорный не сумел воспользоваться своей коронкой — вольными упражнениями, чтобы сделать отрыв. А два китайца вместе с японцем Дайки Хашимото, наоборот, везде получали максимальные для себя оценки.

Самым опасным из соперников выглядел Хашимото. Во-первых, ему как хозяину турнира можно было не волноваться за необъективность судей. Во-вторых, у 20-летнего японца идеальная психика и ему не привыкать тащить все на себе. В командном турнире он на заключительном снаряде, перекладине, получил фантастическую оценку 15,100 и вывел японцев на второе место. Без него больше бронзы у хозяев бы точно не было.

Но сейчас Хашимото мечтал о золоте. В конце концов, бронза чемпионата мира 2019 года вслед за Нагорным и Далалояном у него уже есть. Сам Далалоян, к сожалению, от своих оптимальных кондиций пока далек. И только в многоборье стало понятно, с каким же невероятным напряжением далась ему командная победа. Вот так мобилизоваться можно только за других, за одного себя — почти нереально.

Поэтому в многоборье Далалоян на медали не претендовал. Хотя итоговое шестое место спустя три месяца после операции на ахилле — тоже мегадостойно.

Золотая перекладина Хашимото

Главное, что нужно знать об этом финале, — мегаплотность результатов. Перед заключительным снарядом — перекладиной — в пределах полубалла находились сразу четверо гимнастов! Это значило, что ни у кого из них нет права даже не на ошибку, а на минимальную неточность.

Последним в этом финале выступал Хашимото. Словно судьба приготовила ему подарок: вот так летать над перекладиной в звенящей тишине и под молитвы родины. Этой самой перекладиной Хашимото спас своей команде олимпийское серебро в команде, а теперь вот — и свое личное золото. Судьям, на самом деле, не позавидуешь, ведь явно не ошибался вообще никто. Как вот тут рассчитать оценку, когда решить судьбу олимпийского золота могут даже тысячные доли балла? В фигурном катании в такой ситуации косточки арбитрам перемывали бы годами.

Но тут было соревнование настоящих мужчин. Никаких интриг, все друг друга поздравили и обняли. Нагорный, сойдя с перекладины, кажется, понимал, что золота не будет. Это была дай бог половина от того напряжения, с каким мы ждали его заключительной оценки в командном финале. Поэтому Никита лишь покачал головой. 34 тысячные балла он уступил Сяо! Что вот это: не до конца натянутый носочек, чуть согнутые ноги, недокрученный на полсантиметра оборот?

Сейчас уже не важно. Олимпийская бронза в многоборье — это еще как круто. А обида, которая наверняка осталась, Нагорному еще пригодится на финалах в отдельных видах.