Россияне сражались за медаль, но в хлам завалили последний прыжок. Судьи поставили ноль баллов!

Выступление Евгения Кузнецова и Никиты Шлейхера — это просто страшный сон.

Олимпиада-2020

Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай) — 467,82

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США) — 444,36

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) — 404,73...

8. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) — 331,08

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер пять попыток отчаянно рубились за олимпийский пьедестал.

Китайцы далеко оторвались от всех, а вот на второе-третье места примерно в равной степени до последнего претендовали американцы, немцы, мексиканцы, японцы. Все должно было решиться в финальной шестой попытке.

Так и вышло. Но ТАКОЙ развязки не ожидал никто.

Кто-то выполнил идеальные прыжки, кто-то с шероховатостями, однако россияне шокировали всех. Прыжок не получился настолько, что судьи поставили нашим парням... ноль баллов. Такое увидишь не каждый день.

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото Скриншот трансляции.

Трамплин — тонкий инструмент

— Евгений, что случилось? Даже когда прыгуны в хлам заваливают попытки, судьи ставят хотя бы что-то, — подбежали мы к Евгению Кузнецову. Чемпиону мира-2017.

— У Никиты не удался наскок. И, к сожалению, он не смог выполнить заявленный прыжок. Поэтому получил ноль. А так как это синхронные прыжки — мы получили его вместе. Такие правила.

— У вас в карьере такое вообще бывало?

— На ответственных стартах — нет. Но были примеры, когда сам Дмитрий Саутин бился ногами — и они с Доброскоком получали два балла. Китайцы в Афинах прыгали на ноль...

— А это вообще был сложный прыжок?

— Да нормальный. Нам нужно было сделать его обычно. Этого точно хватило бы для медали. 100 процентов.

— Нервы?

— Вполне возможно.

— Проблемы с наскоком у вашего дуэта появились ведь не сегодня.

— Да, они были и прежде. Трамплин — тонкий инструмент. И с ним надо научиться работать.

— С Никитой перекинулись хотя бы парой слов?

— Да не успели. Буквально минута прошла, вещи собрали — да пошли. Вечером в деревне собрание. Все обсудим.

Надо отбросить все мысли о произошедшем

— Что в таких случаях вообще делать? Предъявлять Никите глупо — это спорт, тут всякое бывает. Но, с другой стороны, из-за его грубой ошибки без медали остались и вы.

— Нуу... Предъявлять я никому ничего, само собой, не буду. Считаю, что нам просто не повезло. Нога не выдержала... (у Шлейхера была серьезная травма. — Прим. «СЭ»). Не знаю...

— С Ильей Захаровым шансов выиграть медаль было бы больше?

— А я не могу сказать. Вдруг у меня бы что-то случилось? Раз на раз не приходится. Илья, к сожалению, в личном турнире в Рио-2016 в квалификации прыгнул на ноль — и не попал в финал. Сейчас произошла приблизительно та же история.

— Очень жаль.

— Очень. Но впереди личный трамплин. Квалификация — 2 августа. Будем бороться там. А куда деваться? В принципе, я готов. Надо отбросить все мысли о произошедшем сегодня — и настраиваться.