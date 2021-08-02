В понедельник, 2 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б Всего 1 Китай 24 14 13 51 2 США 20 24 16 60 3 Япония 17 5 9 31 4 Австралия 14 3 14 31 5 Россия 12 19 13 44 6 Великобритания 10 10 12 32 7 Франция 5 10 6 21 8 Корея 5 4 8 17 9 Италия 4 8 15 27 10 Нидерланды 4 7 6 17 11 Германия 4 4 11 19 12 Новая Зеландия 4 3 4 11 13 Чехия 4 3 1 8 14 Канада 3 4 7 14 15 Швейцария 3 4 5 12 16 Хорватия 3 2 2 7 17 Тайвань 2 4 4 10 18 Бразилия 2 3 5 10 19 Венгрия 2 2 2 6 20 Словения 2 1 1 4 21 Греция 2 0 0 2 22 Катар 2 0 0 2 23 Косово 2 0 0 2 24 Эквадор 2 0 0 2 25 Испания 1 3 3 7 26 Грузия 1 3 1 5 27 Венесуэла 1 3 0 4 28 Румыния 1 3 0 4 29 Швеция 1 3 0 4 30 Гонконг 1 2 0 3 31 Словакия 1 2 0 3 32 ЮАР 1 2 0 3 33 Австрия 1 1 3 5 34 Ямайка 1 1 2 4 35 Дания 1 1 2 4 36 Сербия 1 1 2 4 37 Бельгия 1 1 1 3 38 Норвегия 1 1 1 3 39 Польша 1 1 0 2 40 Тунис 1 1 0 2 41 Израиль 1 0 2 3 42 Ирландия 1 0 2 3 43 Турция 1 0 2 3 44 Белоруссия 1 0 1 2 45 Узбекистан 1 0 1 2 46 Фиджи 1 0 1 2 47 Эстония 1 0 1 2 48 Бермуды 1 0 0 1 49 Иран 1 0 0 1 50 Латвия 1 0 0 1 51 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 52 Таиланд 1 0 0 1 53 Филиппины 1 0 0 1 54 Эфиопия 1 0 0 1 55 Куба 0 2 2 4 56 Колумбия 0 2 1 3 57 Доминиканская Республика 0 2 0 2 58 Украина 0 1 5 6 59 Индонезия 0 1 2 3 60 Монголия 0 1 2 3 61 Индия 0 1 1 2 62 Португалия 0 1 1 2 63 Сан-Марино 0 1 1 2 64 Уганда 0 1 1 2 65 Болгария 0 1 0 1 66 Иордания 0 1 0 1 67 Македония 0 1 0 1 68 Туркмения 0 1 0 1 69 Казахстан 0 0 3 3 70 Мексика 0 0 3 3 71 Азербайджан 0 0 2 2 72 Египет 0 0 2 2 73 Аргентина 0 0 1 1 74 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 75 Кувейт 0 0 1 1 76 Малайзия 0 0 1 1 77 Финляндия 0 0 1 1

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