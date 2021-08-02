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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая

07:50
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Reuters
Олимпийские игры-2020 в Токио. Фото Reuters
Теги:
В понедельник, 2 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б Всего
1
Китай
 24 14 13 51
2
США
 20 24 16 60
3
Япония
 17 5 9 31
4
Австралия
 14 3 14 31
5
Россия
 12 19 13 44
6
Великобритания
 10 10 12 32
7
Франция
 5 10 6 21
8
Корея
 5 4 8 17
9
Италия
 4 8 15 27
10
Нидерланды
 4 7 6 17
11
Германия
 4 4 11 19
12
Новая Зеландия
 4 3 4 11
13
Чехия
 4 3 1 8
14
Канада
 3 4 7 14
15
Швейцария
 3 4 5 12
16
Хорватия
 3 2 2 7
17
Тайвань
 2 4 4 10
18
Бразилия
 2 3 5 10
19
Венгрия
 2 2 2 6
20
Словения
 2 1 1 4
21
Греция
 2 0 0 2
22
Катар
 2 0 0 2
23
Косово
 2 0 0 2
24
Эквадор
 2 0 0 2
25
Испания
 1 3 3 7
26
Грузия
 1 3 1 5
27
Венесуэла
 1 3 0 4
28
Румыния
 1 3 0 4
29
Швеция
 1 3 0 4
30
Гонконг
 1 2 0 3
31
Словакия
 1 2 0 3
32
ЮАР
 1 2 0 3
33
Австрия
 1 1 3 5
34
Ямайка
 1 1 2 4
35
Дания
 1 1 2 4
36
Сербия
 1 1 2 4
37
Бельгия
 1 1 1 3
38
Норвегия
 1 1 1 3
39
Польша
 1 1 0 2
40
Тунис
 1 1 0 2
41
Израиль
 1 0 2 3
42
Ирландия
 1 0 2 3
43
Турция
 1 0 2 3
44
Белоруссия
 1 0 1 2
45
Узбекистан
 1 0 1 2
46
Фиджи
 1 0 1 2
47
Эстония
 1 0 1 2
48
Бермуды
 1 0 0 1
49
Иран
 1 0 0 1
50
Латвия
 1 0 0 1
51
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
52
Таиланд
 1 0 0 1
53
Филиппины
 1 0 0 1
54
Эфиопия
 1 0 0 1
55
Куба
 0 2 2 4
56
Колумбия
 0 2 1 3
57
Доминиканская Республика
 0 2 0 2
58
Украина
 0 1 5 6
59
Индонезия
 0 1 2 3
60
Монголия
 0 1 2 3
61
Индия
 0 1 1 2
62
Португалия
 0 1 1 2
63
Сан-Марино
 0 1 1 2
64
Уганда
 0 1 1 2
65
Болгария
 0 1 0 1
66
Иордания
 0 1 0 1
67
Македония
 0 1 0 1
68
Туркмения
 0 1 0 1
69
Казахстан
 0 0 3 3
70
Мексика
 0 0 3 3
71
Азербайджан
 0 0 2 2
72
Египет
 0 0 2 2
73
Аргентина
 0 0 1 1
74
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
75
Кувейт
 0 0 1 1
76
Малайзия
 0 0 1 1
77
Финляндия
 0 0 1 1

Греция завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину.

Первое золото Пуэрто-Рико на Олимпиаде в легкой атлетике: Жасмин Камачо-Куинн победила в беге на 100 м с барьерами.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?

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