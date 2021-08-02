Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
07:50
В понедельник, 2 августа, в Токио проходит очередной день Олимпийских игр.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 2 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1
|24
|14
|13
|51
|2
|20
|24
|16
|60
|3
|17
|5
|9
|31
|4
|14
|3
|14
|31
|5
|12
|19
|13
|44
|6
|10
|10
|12
|32
|7
|5
|10
|6
|21
|8
|5
|4
|8
|17
|9
|4
|8
|15
|27
|10
|4
|7
|6
|17
|11
|4
|4
|11
|19
|12
|4
|3
|4
|11
|13
|4
|3
|1
|8
|14
|3
|4
|7
|14
|15
|3
|4
|5
|12
|16
|3
|2
|2
|7
|17
|2
|4
|4
|10
|18
|2
|3
|5
|10
|19
|2
|2
|2
|6
|20
|2
|1
|1
|4
|21
|2
|0
|0
|2
|22
|2
|0
|0
|2
|23
|2
|0
|0
|2
|24
|2
|0
|0
|2
|25
|1
|3
|3
|7
|26
|1
|3
|1
|5
|27
|1
|3
|0
|4
|28
|1
|3
|0
|4
|29
|1
|3
|0
|4
|30
|1
|2
|0
|3
|31
|1
|2
|0
|3
|32
|1
|2
|0
|3
|33
|1
|1
|3
|5
|34
|1
|1
|2
|4
|35
|1
|1
|2
|4
|36
|1
|1
|2
|4
|37
|1
|1
|1
|3
|38
|1
|1
|1
|3
|39
|1
|1
|0
|2
|40
|1
|1
|0
|2
|41
|1
|0
|2
|3
|42
|1
|0
|2
|3
|43
|1
|0
|2
|3
|44
|1
|0
|1
|2
|45
|1
|0
|1
|2
|46
|1
|0
|1
|2
|47
|1
|0
|1
|2
|48
|1
|0
|0
|1
|49
|1
|0
|0
|1
|50
|1
|0
|0
|1
|51
|1
|0
|0
|1
|52
|1
|0
|0
|1
|53
|1
|0
|0
|1
|54
|1
|0
|0
|1
|55
|0
|2
|2
|4
|56
|0
|2
|1
|3
|57
|0
|2
|0
|2
|58
|0
|1
|5
|6
|59
|0
|1
|2
|3
|60
|0
|1
|2
|3
|61
|0
|1
|1
|2
|62
|0
|1
|1
|2
|63
|0
|1
|1
|2
|64
|0
|1
|1
|2
|65
|0
|1
|0
|1
|66
|0
|1
|0
|1
|67
|0
|1
|0
|1
|68
|0
|1
|0
|1
|69
|0
|0
|3
|3
|70
|0
|0
|3
|3
|71
|0
|0
|2
|2
|72
|0
|0
|2
|2
|73
|0
|0
|1
|1
|74
|0
|0
|1
|1
|75
|0
|0
|1
|1
|76
|0
|0
|1
|1
|77
|0
|0
|1
|1
Греция завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину.
Первое золото Пуэрто-Рико на Олимпиаде в легкой атлетике: Жасмин Камачо-Куинн победила в беге на 100 м с барьерами.
5545 голосов
Какое место займет Россия в медальном зачете Олимпиады-2020?
Читайте также
В Токио появилась новая Кастер Семеня. Намибийка с запредельным тестостероном может побить США и Ямайку в спринте!
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю