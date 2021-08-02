Российский борец Семенов завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпиады в Токио в категории до 130 кг. В схватке за третье место он победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса.

Еще одно третье место занял иранец Амин Мирзазаед, который победил турка Риза Кайялпа.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 130 кг

Матч за 3-е место

Сергей Семенов (Россия) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 2:1

Амин Мирзазаед (Иран) — Риза Кайялп (Турция) — 2:7