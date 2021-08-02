Российский борец Семенов завоевал бронзу Олимпиады в Токио
14:35
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу Олимпиады в Токио в категории до 130 кг. В схватке за третье место он победил чилийца Ясмани Акоста Фернандеса.
Еще одно третье место занял иранец Амин Мирзазаед, который победил турка Риза Кайялпа.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 130 кг
Матч за 3-е место
Сергей Семенов (Россия) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 2:1
Амин Мирзазаед (Иран) — Риза Кайялп (Турция) — 2:7
Читайте также
Легкая атлетика, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию квалификации прыжков с шестом
11
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю