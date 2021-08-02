Греческий легкоатлет Тентоглу выиграл золото в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио
05:56
Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на Олимпиаде в Токио (Япония). Серебро и бронзу завоевали кубинские спортсмены Хуан Мигель Эчеваррии и Майкель Массо.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Длина
Финал
1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8.41
2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8.41
3. Майкел Массо (Куба) — 8.21
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