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Греческий легкоатлет Тентоглу выиграл золото в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

05:56
Митиадис Тентоглу. Фото Reuters
Митиадис Тентоглу. Фото Reuters
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Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на Олимпиаде в Токио (Япония). Серебро и бронзу завоевали кубинские спортсмены Хуан Мигель Эчеваррии и Майкель Массо.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Длина

Финал

1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8.41

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8.41

3. Майкел Массо (Куба) — 8.21

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Виктория Кравченко все материалы автора

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