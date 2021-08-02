Греческий легкоатлет Тентоглу выиграл золото в прыжках в длину на Олимпиаде в Токио

Греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу вырвал победу в соревнованиях по прыжкам в длину на Олимпиаде в Токио (Япония). Серебро и бронзу завоевали кубинские спортсмены Хуан Мигель Эчеваррии и Майкель Массо.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Длина

Финал

1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8.41

2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8.41

3. Майкел Массо (Куба) — 8.21