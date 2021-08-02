Сифан Хассан стала олимпийской чемпионкой в беге на 5 000 метров

Легкоатлетка эфиопского происхождения из Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 5 000 метров. Она преодолела дистанцию за 14 минут и 36,79 секунды.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

5000 м

Финал

1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:36.79

2. Хелен Обири (Кения) — 14:38.36

3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) — 14:38.87