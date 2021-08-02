Сифан Хассан стала олимпийской чемпионкой в беге на 5 000 метров
16:00
Легкоатлетка эфиопского происхождения из Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 5 000 метров. Она преодолела дистанцию за 14 минут и 36,79 секунды.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
5000 м
Финал
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14:36.79
2. Хелен Обири (Кения) — 14:38.36
3. Гудаф Тсегай (Эфиопия) — 14:38.87
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
России не хватило партии, чтобы попасть на Доминикану в плей-офф Олимпиады. Вместо этого — могучая Бразилия
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю