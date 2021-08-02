Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото Олимпиады в Токио по борьбе
15:25
Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото Олимпиады в Токио, в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 76 кг победив американку Аделин Марию Грей.
Бронзовые награды завоевали китаянка Чжоу Цян и турчанка Ясмин Адар.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 76 кг
Финал
Аделин Мария Грей (США) — Алин Роттер Фокен (Германия) — 3:7
Матч за 3-е место
Чжоу Цян (Китай) — Хирои Минагава (Япония) — 2:0
Ясмин Адар (Турция) — Айпери Медет (Киргизия) — 4:0
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