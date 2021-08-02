Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото Олимпиады в Токио по борьбе

Немка Алина Роттер Фокен выиграла золото Олимпиады в Токио, в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 76 кг победив американку Аделин Марию Грей.

Бронзовые награды завоевали китаянка Чжоу Цян и турчанка Ясмин Адар.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 76 кг

Финал

Аделин Мария Грей (США) — Алин Роттер Фокен (Германия) — 3:7

Матч за 3-е место

Чжоу Цян (Китай) — Хирои Минагава (Япония) — 2:0

Ясмин Адар (Турция) — Айпери Медет (Киргизия) — 4:0