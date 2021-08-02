Марокканец Баккали выиграл золото Олимпиады в Токио
15:37
Суфьян Эль Баккали из Марокко выиграл золото Олимпиады в Токио в забеге на 3000 метров с препятствиями.
Второе место занял эфиоп Ламеча Гирма. Замкнул тройку кениец Бенджамин Киген.
Отметим, что это первые медали для Марокко и Кении на Играх в Токио.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
3000 м с/п
Финал
1. Суфьян Эль Баккали (Марокко) — 8:08.90
2. Ламеча Гирма (Эфиопия) — 8:10.38
3. Бенджамин Киген (Кения) — 8:11.45
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