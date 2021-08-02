Марокканец Баккали выиграл золото Олимпиады в Токио

Суфьян Эль Баккали из Марокко выиграл золото Олимпиады в Токио в забеге на 3000 метров с препятствиями.

Второе место занял эфиоп Ламеча Гирма. Замкнул тройку кениец Бенджамин Киген.

Отметим, что это первые медали для Марокко и Кении на Играх в Токио.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

3000 м с/п

Финал

1. Суфьян Эль Баккали (Марокко) — 8:08.90

2. Ламеча Гирма (Эфиопия) — 8:10.38

3. Бенджамин Киген (Кения) — 8:11.45