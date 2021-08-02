Немка Юлия Краевски выиграла золото Олимпиады по конкуру
16:12
Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру на Олимпийских играх в Токио.
Конный спорт
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Троеборье, личное первенство
Финал
1. Юлия Краевски (Германия) — 26.00
2. Том МакИвен (Великобритания) — 29.30
3. Эндрю Хой (Австралия) — 29.60
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