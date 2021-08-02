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Немка Юлия Краевски выиграла золото Олимпиады по конкуру

16:12
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Немка Юлия Краевски завоевала золотую медаль по конкуру на Олимпийских играх в Токио.

Конный спорт

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Троеборье, личное первенство

Финал

1. Юлия Краевски (Германия) — 26.00

2. Том МакИвен (Великобритания) — 29.30

3. Эндрю Хой (Австралия) — 29.60

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Иван Шитик все материалы автора

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