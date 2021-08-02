Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро Олимпиады в Токио в опорном прыжке

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио в опорном прыжке. Он набрал 14,783 балла.

Первое место занял кореец Син Джи Хван. При этом он набрал столько же баллов, сколько и Аблязин, но его прыжок был выше сложностью.

Замкнул тройку Артур Давтян из Армении. Россиянин Никита Нагорный занял пятое место.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Опорный прыжок

Финал

1. Син Джи Хван (Корея) — 14,783

2. Денис Аблязин (Россия) — 14,783

3. Артур Давтян (Армения) — 14,733

4. Карлос Юло (Филиппины) — 14,716

5. Никита Нагорный (Россия) — 14,716

6. Адем Асил (Турция) — 14,449