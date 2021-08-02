Пуэрториканская легкоатлетка Камачо-Куинн в беге с барьерами выиграла первое золото страны на Олимпиаде
06:00
Легкоатлетка из Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Токио в беге на 100 м с барьерами. Это первая медаль для Пуэрто-Рико на этих соревнованиях и вторая в истории. Первое золото страны на Олимпиаде принесла теннисистка Моника Пуиг, сенсационно победившая на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде.
Серебро в беге на 100 м с барьерами в Токио завоевала американка Кендра Харрисон. Бронза досталась представительнице Ямайки Меган Таппер.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
110 м с/б
Финал
1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12.37
2. Кендра Харрисон (США) — 12.52
3. Меган Таппер (Ямайка) — 12.55
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