Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Пуэрториканская легкоатлетка Камачо-Куинн в беге с барьерами выиграла первое золото страны на Олимпиаде

06:00
Теги:

Легкоатлетка из Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Токио в беге на 100 м с барьерами. Это первая медаль для Пуэрто-Рико на этих соревнованиях и вторая в истории. Первое золото страны на Олимпиаде принесла теннисистка Моника Пуиг, сенсационно победившая на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде.

Серебро в беге на 100 м с барьерами в Токио завоевала американка Кендра Харрисон. Бронза досталась представительнице Ямайки Меган Таппер.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

110 м с/б

Финал

1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12.37

2. Кендра Харрисон (США) — 12.52

3. Меган Таппер (Ямайка) — 12.55

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

На Олимпиаде ожидается финал Россия — Украина. Глеб Бакши хочет привезти золото в Крым
Пропавшую под Бийском школьницу нашли без велосипеда и вещей
Фото: привязавшего за горло к машине женщину нашли мертвым
Президент ОКР озвучил медальный план России на Играх в Токио
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд