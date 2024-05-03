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Смородская: «Не согласна, что Слишкович успокоил «Спартак», просто они хотели избавиться от Абаскаля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче и его предшественнике Гильермо Абаскале.

«Еще рано оценивать Слишковича, прошло всего два матча. Да, начал он хорошо, посмотрим, что будет дальше. Останется он дальше или нет, будет зависеть от результатов, у тренеров всегда оценка — результат в таблице. Не согласна, что Слишкович успокоил «Спартак». Просто «Спартак» очень хотел избавиться от Абаскаля. Команда так хотела избавиться от него, что рада этому факту. Думаю, игроки вздохнули с облегчением после ухода Абаскаля. Это абсолютно некомпетентный тренер. Абсолютно ни в чем!» — приводит слова Смородской Legalbet.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после увольнения Абаскаля. Под руководством боснийца красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах, не потерпев ни одного поражения.

Источник: Legalbet
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Ольга Смородская
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В «Зените» надеются, что Фернандес сыграет в текущем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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Джон Кордоба

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