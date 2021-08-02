Российские велогонщицы Войнова и Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады
12:11
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио (Япония).
Результат сборной России — 32.252, голландки прибыли на 0,252 секунды позже. Золотые медали выиграла команда Китая, серебро — у Германии.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командный спринт
Финал
1. Китай — 31,895
2. Германия — 31,980
3. Россия (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова) — 32,252
4. Нидерланды — 32,504
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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