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Российские велогонщицы Войнова и Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте Олимпиады

12:11
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Фото Instagram
Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Фото Instagram
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Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль в командном спринте по велотреку на Олимпиаде в Токио (Япония).

Результат сборной России — 32.252, голландки прибыли на 0,252 секунды позже. Золотые медали выиграла команда Китая, серебро — у Германии.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командный спринт

Финал

1. Китай — 31,895

2. Германия — 31,980

3. Россия (Дарья Шмелева, Анастасия Войнова) — 32,252

4. Нидерланды — 32,504

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Виктория Кравченко все материалы автора

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