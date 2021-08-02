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Сборная России завоевала 50-ю медаль на Олимпийских играх в Токио

14:42

Сегодня, 2 августа, сборная России завоевала свою 50-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

Юбилейной стала бронзовая награда российского борца греко-римского стиля Сергея Семенова, который в схватке за третье место в категории до 130 кг победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса.

Всего у российской команды теперь 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград. По количеству медалей это третье общекомандное место. Впереди США (61 медаль, 21-24-16) и Китай (59 медалей, 28-16-15).

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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