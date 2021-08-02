Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсмен набрал 464.2 балла.

В финале он проиграл китайцу Чжану Чанхуну с результатом 466 баллов. Этот показатель стал новым олимпийским и мировым рекордом. Бронза у серба Миленко Себича (448,2).

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м

Финал

1. Чжан Чанхонг (Китай) — 466.0 WR

2. Сергей Каменский (Россия) — 464.2

3. Миленко Себич (Сербия) — 448.2

4. Йон-Херманн Хегг (Норвегия) — 438.0

5. Петар Горса (Хорватия) — 427.2

6. Миран Маричич (Хорватия) — 416.2

7. Юрий Щербацевич (Белоруссия) — 406.3

8. Сергей Кулиш (Украина) — 402.2