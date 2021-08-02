Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров на Олимпиаде
11:43
Россиянин Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсмен набрал 464.2 балла.
В финале он проиграл китайцу Чжану Чанхуну с результатом 466 баллов. Этот показатель стал новым олимпийским и мировым рекордом. Бронза у серба Миленко Себича (448,2).
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Финал
1. Чжан Чанхонг (Китай) — 466.0 WR
2. Сергей Каменский (Россия) — 464.2
3. Миленко Себич (Сербия) — 448.2
4. Йон-Херманн Хегг (Норвегия) — 438.0
5. Петар Горса (Хорватия) — 427.2
6. Миран Маричич (Хорватия) — 416.2
7. Юрий Щербацевич (Белоруссия) — 406.3
8. Сергей Кулиш (Украина) — 402.2
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