Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золото Олимпиады в Токио

Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 кг. По сумме двух движений она собрала 320 кг.

Второе место заняла британка Эмили Кэмпбелл (283 кг). Замкнула тройку американка Сара Элизабет Роблес (282).

Напомним, что в этой же категории впервые в истории Олимпиады выступила первый спортсмен- трансгендер Лорел Хаббард. Однако она провалила три попытки в рывке.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория свыше 87 кг

Финал (группа А)

1. Ли Венвень (Китай) — 320

2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 283

3. Сара Элизабет Роблес (США) — 282