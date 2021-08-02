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Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золото Олимпиады в Токио

16:08

Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 кг. По сумме двух движений она собрала 320 кг.

Лорел Хаббард, которая раньше была мужчиной, принимает участие в&nbsp;соревнованиях по&nbsp;тяжелой атлетике среди женщин на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио.Первый спортсмен-трансгендер дебютировал на Олимпиаде в Токио

Второе место заняла британка Эмили Кэмпбелл (283 кг). Замкнула тройку американка Сара Элизабет Роблес (282).

Напомним, что в этой же категории впервые в истории Олимпиады выступила первый спортсмен- трансгендер Лорел Хаббард. Однако она провалила три попытки в рывке.

Тяжелая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Весовая категория свыше 87 кг

Финал (группа А)

1. Ли Венвень (Китай) — 320

2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 283

3. Сара Элизабет Роблес (США) — 282

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