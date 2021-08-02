Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золото Олимпиады в Токио
16:08
Китайская тяжелоатлетка Ли Венвень выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 87 кг. По сумме двух движений она собрала 320 кг.
Второе место заняла британка Эмили Кэмпбелл (283 кг). Замкнула тройку американка Сара Элизабет Роблес (282).
Напомним, что в этой же категории впервые в истории Олимпиады выступила первый спортсмен- трансгендер Лорел Хаббард. Однако она провалила три попытки в рывке.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Весовая категория свыше 87 кг
Финал (группа А)
1. Ли Венвень (Китай) — 320
2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 283
3. Сара Элизабет Роблес (США) — 282
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