Губерниев поддержал участие российских гребцов в олимпийской квалификации в нейтральном статусе

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» выступил за получение нейтрального статуса российскими гребцами. 8-9 мая они примут участие в отборе на Олимпиаду на семи дистанциях.

— Выступают — и это здорово! Шансы на Олимпиаду есть, байдарка и каноэ сейчас очень активно развиваются в стране. Провели несколько плодотворных сборов, команда очень неплохая, пожелаем им легкой воды, — напутствовал телекомментатор.

Ранее стало известно, что девять российских гребцов на байдарках и каноэ примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпиаде в Париже.