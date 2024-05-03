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Губерниев поддержал участие российских гребцов в олимпийской квалификации в нейтральном статусе
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» выступил за получение нейтрального статуса российскими гребцами. 8-9 мая они примут участие в отборе на Олимпиаду на семи дистанциях.
— Выступают — и это здорово! Шансы на Олимпиаду есть, байдарка и каноэ сейчас очень активно развиваются в стране. Провели несколько плодотворных сборов, команда очень неплохая, пожелаем им легкой воды, — напутствовал телекомментатор.
Ранее стало известно, что девять российских гребцов на байдарках и каноэ примут участие в европейском отборочном турнире к Олимпиаде в Париже.
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