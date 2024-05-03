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Судейство

Сегодня, 10:05

На матче ЦСКА — «Зенит» должен был работать другой судья. Но его заменили

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав судейской бригады, назначенной на первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» (1:1), был изменен. Ассистентом видеоарбитра (АВАР) изначально был назначен Андрей Фисенко. Об этом днем 30 апреля сообщил сайт РФС. Но затем эту игру дали Владимиру Москалеву: он вместе с Евгением Турбиным работал в ВАР-центре и участвовал в проверке двух эпизодов, в которых избежал красной карточки защитник красно-синих Мойзес.

На матче ЦСКА — «Зенит» должен был работать другой судья.

Получается, что еще до матча 26-го тура чемпионата России «Балтика» — ЦСКА (3:1) Фисенко был назначен не только на игру того же тура «Ростов» — «Оренбург» (2:1), но и на кубковую встречу с участием армейцев. Зачем так сделали, непонятно.

В итоге Фисенко после встречи в Калининграде сняли, как теперь выясняется, с двух матчей. В кубковой встрече его как АВАР заменил Москалев, в РПЛ как ВАР — Турбин.

Почему заменили Фисенко? Это связано с моментом на 90-й минуте игры «Балтика» — ЦСКА, когда судья Ян Бобровский и его первый ассистент Алексей Стипиди засчитали гол гостей. У ВАР Фисенко не оказалось соответствующего повтора, позволявшего оспорить их решение. Ему пришлось тот вердикт поддержать.

В чем же вина Фисенко, до сих пор непонятно. Если у него не было доказательств ошибки Стипиди, он и не должен был вмешиваться в действия ассистента и судьи.

Михаил Фисенко
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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