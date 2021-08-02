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Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в вольных упражнениях

12:39
Ангелина Мельникова. Фото Reuters
Ангелина Мельникова. Фото Reuters

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в вольных упражнениях.

Первой стала американка Джейд Кэри. Второе место заняла итальянка Ванесса Феррари.

Еще одну брозовую медаль завоевала японка Маи Мураками, набравшая столько же баллов, сколько Мельникова.

Россиянка Виктория Листунова стала восьмой.

Напомним, что для 21-летней Мельниковой это вторая бронза на Олимпиаде в Токио. Ранее она стала третьей в индивидуальном многоборье. Кроме того, у нее, как и у Листуновой, золото Игр в Токио в командном многборье.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Вольные упражнения

Финал

1. Джейд Кэйри (США) — 14,366

2. Ванесса Феррари (Италия) — 14,200

3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,166

3. Маи Мураками (Япония) — 14,166

5. Ребека Андраде (Бразилия) — 14,033

6. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,000

8. Виктория Листунова (Россия) — 12,400

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