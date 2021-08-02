Российский борец Емелин завоевал бронзу Олимпиады в Токио

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзу Олимпиады в Токио в категории до 60 кг. В схватке за третье место он победил Виктора Чобану из Молдавии.

Еще одно третье место занял китаец Валихан Сэйлайк.

Золото выиграл японец Кенихиро Фумита, который в финале победил кубинца Луиса Орта Санчеса.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 60 кг

Финал

Кенихиро Фумита (Япония) — Луис Орта Санчес (Куба) — 1:5

Матч за 3-е место

Сергей Емелин (Россия) — Виктор Чобану (Молдавия) — 12:1

Валихан Сэйлайк (Китай) — Ленур Темиров (Украина) — 2:1