Российский борец Емелин завоевал бронзу Олимпиады в Токио
13:56
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзу Олимпиады в Токио в категории до 60 кг. В схватке за третье место он победил Виктора Чобану из Молдавии.
Еще одно третье место занял китаец Валихан Сэйлайк.
Золото выиграл японец Кенихиро Фумита, который в финале победил кубинца Луиса Орта Санчеса.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 60 кг
Финал
Кенихиро Фумита (Япония) — Луис Орта Санчес (Куба) — 1:5
Матч за 3-е место
Сергей Емелин (Россия) — Виктор Чобану (Молдавия) — 12:1
Валихан Сэйлайк (Китай) — Ленур Темиров (Украина) — 2:1
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