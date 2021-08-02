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Бадминтонист из Дании Аксельсен выиграл золото Олимпиады в одиночном разряде

15:56
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Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале одиночного разряда он победил Чэнь Луня из Китая.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Виктор Аксельсен (Дания) — Чэнь Лун (Китай) — 2:0

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Иван Шитик все материалы автора

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