Бадминтонист из Дании Аксельсен выиграл золото Олимпиады в одиночном разряде
15:56
Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале одиночного разряда он победил Чэнь Луня из Китая.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Виктор Аксельсен (Дания) — Чэнь Лун (Китай) — 2:0
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