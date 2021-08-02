Бадминтонист из Дании Аксельсен выиграл золото Олимпиады в одиночном разряде

Бадминтонист из Дании Виктор Аксельсен стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале одиночного разряда он победил Чэнь Луня из Китая.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Виктор Аксельсен (Дания) — Чэнь Лун (Китай) — 2:0