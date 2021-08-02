Бадминтонистки Полии и Рахаю выиграли золото Олимпийских игр в Токио

Бадминтонистки Грейсия Полии и Априяни Рахаю из Индонезии выиграли золото Олимпийских игр в Токио в парном разряде. В финале они обыграли китаянок Цин Чэнь Чэнь и И Фань Цзя со счетом 2:0 (21:19, 21:15).

В матче за третье место кореянки Ким Со Ён и Кон Хи Ён победили соотчественниц Ли Со Хи и Син Сын Чхан со счетом 2:0 (21:10, 21:17).

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

Финал

Грейся Полии / Априяни Рахаю (Индонезия) — Чен Цинь Чен / Джия И Фан (Китай) — 2:0