Дочь Александра Кержакова: «Детство было травмирующим. Помню только, как папа бил маму»

Дочь бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала о своем детстве.

«Мне кажется, что из-за того, что оно было настолько сильно травмирующее я помню только когда я уже с мамой жила. Единственное воспоминание, которое у меня есть из совместной жизни мамы и папы, это то, как папа бьет маму, это вот один день. Она там валяется в крови. И все. [Больше] я не помню совместную жизнь папы с мамой. Вообще. Помню только вот этот [момент], мне было уже лет шесть, наверное. И потом они развелись.

Как [после развода родителей] проходили мои встречи с отцом. Я приезжала к папе говорила я хочу сделать челку, но мама что-то не хочет. Он говорил: «Поехали сделаем тебе челку».

Был буллинг в школе. Когда я пошла в первый класс у папы был хайп какой-то, а я не понимала. Мне никогда не объясняли, что какие-то вещи есть дорогие, а есть дешевые», — сказала дочь Кержакова в интервью Youtube-каналу «Резервация здесь».

Дарья рассказала, что сталкивалась с травлей в школе, а также, что ее бабушка по папиной линии подкладывала автографы Кержакова в школьные тетради ради хороших оценок.

Дарья является дочерью Кержакова от первого брака с Марией Головой. Всего экс-форвард «Зенита» был женат трижды. От следующих двух браков у бывшего нападающего сборной России также есть по одному ребенку.