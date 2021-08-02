Американка Эллман показала лучший результат на Олимпиаде в Токио в метании диска
16:15
Американка Валери Эллман показала лучший результат на Олимпиаде в Токио в метании диска. В лучшей попытке она метнула диск на дистанцию 68,98 метра.
Отметим, что соревнования проходили в сложных погодных условиях и прерывали из-за сильного дождя.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Диск
Финал
1. Валери Эллман (США) — 68.98
2. Кристин Пуденц (Германия) — 66.86
3. Яйме Перес (Куба) — 65.72
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