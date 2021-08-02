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Американка Эллман показала лучший результат на Олимпиаде в Токио в метании диска

16:15
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Американка Валери Эллман показала лучший результат на Олимпиаде в Токио в метании диска. В лучшей попытке она метнула диск на дистанцию 68,98 метра.

Отметим, что соревнования проходили в сложных погодных условиях и прерывали из-за сильного дождя.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Диск

Финал

1. Валери Эллман (США) — 68.98

2. Кристин Пуденц (Германия) — 66.86

3. Яйме Перес (Куба) — 65.72

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Иван Шитик все материалы автора

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