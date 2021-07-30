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Карпин созвонился с олимпийской чемпионкой Коробейниковой

16:25
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин созвонился с ростовчанкой Ларисой Коробейниковой — олимпийской чемпионкой Игр в Токио по фехтованию.

Они обменялись поздравлениями и пожелали друг другу удачи.

Карпин: «Добрый день, Добрый вечер».

Коробейникова: «Здравствуйте».

Карпин: «С поздравлениями. В порядке».

Коробейникова: «Спасибо большое. Я вас тоже хочу поздравить с назначением на должность главного тренера сборной России».

Карпин: «Спасибо. Но поздравления потом, если что-то выиграем хотя бы».

Коробейникова: «Мы будем за вас болеть. Все будет хорошо».

Карпин: «Спасибо. Как мы за вас болели. Молодцы. Поздравляю».

Коробейникова: «Спасибо, мы старались. Я хочу нашему футбольному клубу «Ростов» пожелать удачи в матче с «Зенитом». Я очень люблю футбол».

Карпин: «После возвращения ждем на стадионе».

Коробейникова: «Я с удовольствием. У меня все любят».

Карпин: «Отлично, всю семью ждем тогда».

Коробейникова: «Очень приятно. Мы будем очень рады».

Карпин: «Приходите за нас болеть. А мы и дальше за вас будем».

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Иван Шитик все материалы автора

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