Карпин созвонился с олимпийской чемпионкой Коробейниковой
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин созвонился с ростовчанкой Ларисой Коробейниковой — олимпийской чемпионкой Игр в Токио по фехтованию.
Они обменялись поздравлениями и пожелали друг другу удачи.
Карпин: «Добрый день, Добрый вечер».
Коробейникова: «Здравствуйте».
Карпин: «С поздравлениями. В порядке».
Коробейникова: «Спасибо большое. Я вас тоже хочу поздравить с назначением на должность главного тренера сборной России».
Карпин: «Спасибо. Но поздравления потом, если что-то выиграем хотя бы».
Коробейникова: «Мы будем за вас болеть. Все будет хорошо».
Карпин: «Спасибо. Как мы за вас болели. Молодцы. Поздравляю».
Коробейникова: «Спасибо, мы старались. Я хочу нашему футбольному клубу «Ростов» пожелать удачи в матче с «Зенитом». Я очень люблю футбол».
Карпин: «После возвращения ждем на стадионе».
Коробейникова: «Я с удовольствием. У меня все любят».
Карпин: «Отлично, всю семью ждем тогда».
Коробейникова: «Очень приятно. Мы будем очень рады».
Карпин: «Приходите за нас болеть. А мы и дальше за вас будем».
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