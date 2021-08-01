Тренер мужской российской сборной по фехтованию прокомментировал выступление команды на Олимпиаде

Главный тренер мужской сборной России по фехтованию Руслан Насибуллин прокомментировал второе место команды на Олимпиаде в Токио (Япония).

В финале россияне уступили Франии со счетом 28:45.

«Днем дрались очень хорошо — команда молодая, причем самая молодая на турнире. Но пробились в финал, показали тем самым свой потенциал. Чтобы побеждать надо выигрывать, но им в их личных противостояниях это не удавалось — зажались, опыта пока не хватает, но они его постепенно приобретут.



Только из юниоров вышли, по 22 года. Только Тимур титулованный. Кроме того, это их первый официальный старт, и сразу Игры. А так молодцы, я очень рад за них — очень старались», — рассказал Нассибулин.

Россию представляли Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Тимур Сафин и Владислав Мыльников.