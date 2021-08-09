В понедельник, 9 августа, гостем «СЭ» стал главный тренер сборной России по фехтованию, первый вице-президент ФФР Ильгар Мамедов, под руководством которого на Олимпиаде в Токио наша команда выиграла восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую.

— София Позднякова хочет сделать паузу в карьере, уйти в декрет, а к Олимпиаде-2024 вернуться. Еще у кого-то из фехтовальщиц сборной России есть такие планы? — вопрос Мамедову.

— Пока не знаю. Вроде бы собирается замуж Инна Дериглазова (рапиристка, двукратная олимпийская чемпионка. — Прим. «СЭ»). Тогда, возможно, и она уйдет в декрет. Тут надо понимать, что до Игр в Париже всего три года, уже через два начинается отбор. Так что если и заниматься вопросами расширения семьи, то начинать надо прямо сейчас.

Полностью интервью Мамедова — в ближайших номерах «СЭ» и на YouTube-канале «СЭ»