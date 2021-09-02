Украинская фехтовальщица рассказала о сексе на Олимпийских играх в Токио

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио. С ней в олимпийскую деревню поехал парень.

«Секс на Олимпиаде? Был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было ок.

Когда он был? Не перед соревнованиями... После. Поэтому у меня и нет медали», — рассказала Харлан в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Напомним, украинская саблистка не сумела пробиться в 1/8 финала соревнований в Токио.