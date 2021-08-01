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Софья Великая считает золото и серебро Токио-2020 замечательным результатом

17:26
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Софья Великая сказала «СЭ», что считает завоевание золотой и серебряной медали на Олимпиаде в Токио замечательным результатом.

— Что сейчас чувствуете в окружении болельщиков, семьи?

— Безграничное счастье — это такое счастье, когда есть повод объединиться, поделиться эмоциями, дать свои эмоции. Мы старались, чтобы люди, которые любят спорт, болеют за фехтовальщиков, чтобы они получили кайф, драйв.

— Золото и серебро — все гештальты закрыты?

— Я тот человек, который ставлю на определенный промежуток времени конкретную цель. Сейчас я дошла до цели — взяла золото и серебро. Считаю, это замечательным результатом. Эти соревнования принесли мне очень многое в жизни — преодоление трудностей, ограничения ковидом, подготовка, возраст. Это все меня делает только сильнее, я получаю огромное удовольствие от жизни, от людей, от всего, что меня окружает.

26 июля Великая проиграла в финале личного турнира саблисток Софии Поздняковой — 11:15 и завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио.

В командном первенстве россиянки выиграли золото, обыграв в финале француженок со счетом 45:41. В составе сборной России также выступили София Позднякова и Ольга Никитина.

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Артем Бухаев все материалы автора

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